جولة لشخصيات وممثلين عن أحزاب عربية عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

جال وفد لقوى وشخصيات وممثلين عن احزاب عربية على الحدود اللبنانية الفلسطينية في اجواء عيد المقاومة والتحرير وانتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس.

في أجواء عيد المقاومة والتحرير وانتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس، نظمت العلاقات العربية والدولية في حزب الل جولة لقوى وشخصيات وممثلين عن أحزاب عربية إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية.

بداية الجولة كانت عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا، حيث استمع الوفد لشرح عن كيفية هروب الصهاينة من لبنان عام 2000 من هذه البوابة ، بعدها انتقل الوفد إلى حديقة إيران في بلدة مارون الراس المشرفة على الحدود مع فلسطين حيث كان في استقبالهم عضو المجلس المركزي في حزب الل الشيخ نبيل قاووق، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات.

وأكد الوفد أن المقاومة ستبقى الطريق الاوحد للدفاع عن الأرض، وتحريرها.

الوفد العربي زار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في صيدا والذي اعتبر ان غزة محاصرة عربيا قبل ان تحاصر اسرائيليا وخارجيا.

المشاركون في الوفد العربي اكدوا ان الانتصار على العدو الصهيوني يقتضي الوحدة بين العرب والمسلمين، معتبرين ان انتصار لبنان عام 2006 وانتصار فلسطين في معركة سيف القدس ابطلت و اكدت زيف مقولة الجيش الذي لا يقهر.

المصدر: قناة المنار