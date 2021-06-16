الشيخ الخزعلي يعلق على تخصيص امريكا اموالا لمن يزودها بمعلومات

علق الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، على تخصيص الادارة الامريكية مبلغ 3 مليون دينار لمن يزودهم معلومات تساعدهم في تحديد الهجمات ضد قواتها.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الشيخ الخزعلي في كلمة القاها بمناسبة ذكرى استشهاد المرجع الديني السيد الشهيد محمد الصدر وتأسيس الحشد الشعبي، " في الفترة الاخيرة اعلنت الادارة الامريكية اعطاء مبلغ ثلاثة مليون دولار لمن يعطي معلومات تساعدهم في تحديد الهجمات التي تحدث ضد قواتهم ، و اعتبر الموضوع هو عكس لثقافتهم وقلة الادب لديهم باعتبارهم ضيوف في ارض العراق".

وتابع ان "ذلك الموضوع مخالف للقانون، فما هي صلاحية دولة اجنبية ان تتواصل مع ابناء دولة ثانية وتاخذ معلومات منهم على مجموعة ثانية من ابناء شعبهم ، اذا يوجد نص في القانون العراقي يجيز فقولوا لنا، اين هو موقف الحكومة العراقية من هذا الاعلان؟ الجواب سكوت مطبق، "مشيرا الى " لو قامت فصائل المقاومة مجمع معلومات عن مسؤسسات التجسس لما صمتت الحكومة".

وبين أن "هذا دليل ضعف وليس في مصلحتكم ايها الامريكان"، مستدركا بالقول "الا فكرتم بحلفائكم او عمالائكم كيف يصبح حالهم عندما يروكم عاجزين ؟ اين اقماركم الصناعية ؟ اين اجهزة التنصت ؟ اين طائراتكم المسيرة الي تحلق 24 ساعة فوق بغداد ؟".