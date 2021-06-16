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حركة المجاهدين: سنسقط بينت كما أسقطنا المجرم نتنياهو

رمز الخبر: ۵۲۹۱۵
تأريخ النشر: 15 June 2021

قال القيادي في حركة المجاهدين، نائل أبو عودة، ان المجرم بنيامين نتنياهو غادر ما يسمى بالقيادة الصهيونية وجاء مجرم جديد يسمى نفتالي بينت لكننا نؤكد أن هذه المعركة مستمرة مع هذا الاحتلال، مسيرًا الى اننا في فصائل المقاومة ننظر إلى هذه القيادات على أنها قيادات مجرمة ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات لوكالة تابناك، اليوم الاثنين، أضاف ابو عودة انه في ظل معركة سيف القدس اليوم وبعد دك فصائل المقاومة المدن المحلة بمئات الصواريخ خصوصًا تل أبيب وغلاف غزة، سقط المجرم نتنياهو الذي أوهم الجبهة الداخلية الصهيونية أنه يستطيع أن يحقق نصرًا على حساب الدماء الفلسطينية.

وتابع ابو عودة قائلاً: نبشر المجرم الجديد نفتالي بينت بأن فصائل المقاومة ستسقطه كما أسقطت غيره من هذه القيادة المجرمة التي ارتكبت جرائم حقيقية ومارست الإرهاب حق الشعب الفلسطيني.

وكان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، منح مساء الأحد، الثقة لحكومة ائتلافية جديدة برئاسة نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" (يمين). ووافق 60 نائباً في الكنيست على الحكومة، مقابل رفض 59 (من أصل 120 إجمالاً).

وهذه الحكومة، وهي الـ36 في عمر كيان الاحتلال الذي تجاوز بقليل السبعة عقود، تتألف من 27 وزيراً. والحكومة الجديدة هي ائتلاف من ثمانية أحزاب من اليمين والوسط واليسار، مع مشاركة حزب عربي، هو "القائمة الموحدة"، المنشقة عن القائمة المشتركة، للمرة الأولى في تاريخ الكيان.

ومن المقرر ان يتناوب على رئاسة الحكومة كلٌّ من بينيت ويائير لابيد (57 عاماً)، بحيث يترأسها الأول حتى أغسطس/آب 2023.

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