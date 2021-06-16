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الجهاد الاسلامي : الانتخابات الايرانية ستزيد المواجهة مع العدو الصهيوني

رمز الخبر: ۵۲۹۱۳
تأريخ النشر: 15 June 2021

تصريح خاص/تابناك _ أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، احمد المدلل، ان ما تشهده الجمهورية الاسلامية الايرانية من عرس انتخابي الذي ينتج عنه دائمًا قادة إيرانيين داعمين للقضية الفلسطينية ولقضايا التحرر العالمي والوقوف في وجه الهيمنة الصهيو- أمريكية، لن يكون إلا مزيدًا من المواجهة للعدو الصهيوني وامريكا.

و أضاف المدلل لن هذه الانتخابات تأتي للتأكيد على أن مسار الجمهورية الإسلامية في إيران سيظل نفسه مسار مفجر الثورة الاسلامية الإمام الخميني (قده) والإمام السيد علي خامنئي من أجل تحرير القدس والأقصى.

وتجري الإستعدادات في إيران لانطلاق الإنتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 18 من حزيران/يونيو الجاري في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، وسط توقعات بمشاركة شعبية واسعة.

 مسيرة الأعلام بمثابة حرب على الفلسطينيين لن تمر مرور الكرام

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، احمد المدلل، ان مسيرة الأعلام الصهيونية هي بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني وعلى المسجد الأقصى، مؤكدًا انها لن تمر مرور الكرام.

و اليوم الاثنين، طالب المدلل الشباب الثائر في الضفة الغربية وفي القدس بأن يشعلوا الأرض تحت أقدام الصهاينة، وأضاغ أن أيادي مجاهدين على الزناد ولن يسمحوا للعدو الصهيوني بتهويد القدس و المسجد الأقصى.

وكانت حركة الجهاد في فلسطين، أصدرت بياناً في وقت سابق اليوم الاثنين، دعت فيه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية والقدس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط في ساحاته، والنفير العام يوم غد الثلاثاء.

وأكدت، أن ما يسمى بـ "مسيرة الأعلام" التي يجري التحضير لها يوم غدٍ الثلاثاء هي عمل استفزازي وتصعيد خطير يمس بأقدس مقدساتنا ، وعدوان يستهدف العرب والمسلمين جميعًا.

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