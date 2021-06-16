الرئيس الاسد يبحث مع وفد من المؤتمر القومي الإسلامي الاوضاع العامة سيما إنتصار غزة

أكد الرئيس السوري بشار الاسد أن "فكرة القومية بمعناها الأساسي والجوهري هي فكرة انتماء وأنه يجب عدم تقديم الفكرة القومية في الإطار النظري العقائدي المجرد، يجب أن تكون هذه الفكرة مبنية على الحقائق وأن يتم الربط بين الأفكار المبدئية والعقائدية وبين مصالح الشعوب”.

وكالة تبناك الإخبارية_ كلام الرئيس الاسد جاء خلال استقباله، اليوم الاثنين، وفدا من المؤتمر القومي الإسلامي يضم رؤساء أحزاب ونوابا وشخصيات سياسية ونقابية من عدد من الدول العربية والإسلامية.

وجرى خلال اللقاء البحث بمجمل الاوضاع العامة في المنطقة ولا سيما الانتصار الذي تحقق في فلسطين بمواجهة العدو الاسرائيلي.

وأكد أعضاء الوفد أن صمود الشعب السوري وثباته في وجه كل ما تعرض له خلال السنوات الماضية أعاد الاعتبار للمشروع القومي وأن سوريا دفعت ولا تزال ثمن مواقفها القومية ودعمها للمقاومة وتصديها للمخططات والمشاريع في المنطقة، واعتبروا أن “من حق سوريا على كل الشعوب العربية والإسلامية وكل القوى الحرة في العالم أن تقف إلى جانبها لأن الدفاع عن سوريا هو دفاع عن النفس وعن المصير والمستقبل ولأن الانتصارات التي حصلت في لبنان أو في فلسطين لم تكن لتحصل لولا صمود الشعب السوري”.

كما توجه اعضاء الوفد بالتهنئة للشعب السوري على النجاح في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي”، ولفتوا الى أنه “أظهر عبر هذا الاستحقاق روح التحدي الذي تمكن خلاله من الصمود والثبات وبرهن على أن الحرب الإرهابية والاقتصادية التي تعرض لها لم تتمكن من كسر إرادته الحرة وقراره المستقل”.