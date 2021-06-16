أكثر من 303 مساجد أثرية دمرتها قوى التحالف السعودي في حربها على اليمن

أكد مدير مكتب الأوقاف بمحافظة صعدة لطف العواوي أن الحرب علي اليمن استهدفت أكثر من 303 مساجد في المحافظة منذ أكثر من ست سنوات.

وقال العواوي في تصريح صحافي أن "المساجد التي دمرهتا الحرب بشكل كلي في المحافظة هي 59 مسجداً فيما دمر أكثر من 244 بشكل جزئي.

وأشار إلى أن هناك مساجد دمرتها قوى التحالف السعودي في المديريات الحدودية حال قصفها المستمر عليها من وصول المهندسين والعمال وفرق الترميم إليها.

ولفت الى أن قوى التحالف السعودي عمدت على تدمير مبنى مكتب الأوقاف ما أدى إلى تلف الكثير من الأصول والأعيان التابعة له.

ولفت العواوي إلى استهداف دور العبادة بصورة هستيرية، دون مراعاة لقدسيتها ومكانتها الدينية يكشف انسلاخه عن القيم الدينية".