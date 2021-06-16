مسقط توقع مع فرنسا مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

وقعت سلطنة عمان وفرنسا بمقر وزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة في مسقط امس الأحد، مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين.

وكالة تبناك الإخبارية_ قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب العماني الأمين العام بوزارة الدفاع محمد بن ناصر الزعابي، فيما وقعها من الجانب الفرنسي، رينو سالينس السفير الفرنسي المعتمد لدى السلطنة.

وأفاد بيان للتوجيه المعنوي العماني، أن "مذكرة التفاهم تتعلق بتنظيم أوجه التعاون العسكري بين السلطنة والجمهورية الفرنسية بما يعزز علاقات التعاون القائمة والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

وترتبط عمان باتفاقيات للتعاون العسكري مع عدد من الدول أبرزها إتفاقية الدفاع المشترك بين السلطنة والمملكة المتحدة الموقعة في 2019.