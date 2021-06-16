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حمدوك: لا بد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

اعتبر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسي فكي محمد، انه لا بد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
رمز الخبر: ۵۲۹۰۲
تأريخ النشر: 14 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، امس الاحد، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي محمد، وذلك بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الافريقي اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لباد ورئيس مكتب الإتحاد الأفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش.

واستعرض اللقاء الأوضاع في السودان فيما يخص مسار الانتقال للديمقراطية؛ حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحاً وافياً حول التقدم الذي اُحرز حتى الآن في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية.

كما قدم حمدوك خلال اللقاء شرحاً حول موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، ونقل لوفد الاتحاد الافريقي أن السودان يؤكد على أن موضوع سد النهضة يجب أن يكون إطار شامل للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث وأن موقف السودان يتلخص في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن ان تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي دعم الاتحاد الافريقي للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، مؤكداً متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، وعرض في هذا الصدد مساعدة مفوضية الاتحاد الافريقي في إطار الجهود التى يقودها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي - رئيس الكنغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكدي.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الافريقي بمعلومات إضافية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.

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