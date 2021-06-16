وزير الدفاع يجري مباحثات مع رئيس هيئة الأركان الباكستانية خلال زيارته الى القاهرة

بحث وزير الدفاع المصري، محمد زكي، مع رئيس هيئة الأركان الباكستانية نديم رازا، أمس الاحد، خلال زيارته لمصر، التعاون الثنائي بين البلدين.

وكالة تبناك الإخبارية_ التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، محمد زكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية نديم رازا والوفد المرافق له، الذي يزور مصر، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع امس الاحد، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات "ذات الاهتمام المشترك، في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية"، وفق بيان وزارة الدفاع المصرية.

وأكد زكي، "اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع دولة باكستان، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، حرص بلاده "لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر، خلال المرحلة المقبلة، وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كل المجالات".

وأعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين، تناولت سبل تعزيز التعاون فى مجالات الدفاع والأمن، ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وحضر اللقاء وجلسة المباحثات، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، والسفير الباكستاني والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة.