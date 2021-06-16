النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۹مشاهدات
‍ پ

وزير الدفاع يجري مباحثات مع رئيس هيئة الأركان الباكستانية خلال زيارته الى القاهرة

بحث وزير الدفاع المصري، محمد زكي، مع رئيس هيئة الأركان الباكستانية نديم رازا، أمس الاحد، خلال زيارته لمصر، التعاون الثنائي بين البلدين.
رمز الخبر: ۵۲۸۹۹
تأريخ النشر: 14 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، محمد زكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية نديم رازا والوفد المرافق له، الذي يزور مصر، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع امس الاحد، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات "ذات الاهتمام المشترك، في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية"، وفق بيان وزارة الدفاع المصرية.

وأكد زكي، "اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع دولة باكستان، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية".

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، حرص بلاده "لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر، خلال المرحلة المقبلة، وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كل المجالات".

وأعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين، تناولت سبل تعزيز التعاون فى مجالات الدفاع والأمن، ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وحضر اللقاء وجلسة المباحثات، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية محمد فريد، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، والسفير الباكستاني والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مواطنون وقياديون في المقاومة يؤكدون أن القدس خط أحمر خلال مسيرات غزة
رئيس اتحاد النقل البري: طالما هناك محروقات لماذا لا يتم توزيعها؟
مسيرات شعبية ووقفات إسنادية في محافظات قطاع غزة رفضاً لمسيرة الاعلام
قافلة مالية من أبناء مديرية عتمة بذمار دعماً للقدس
مقتل أربعة موظفين صحيين من أعضاء فريق التطعيم ضد شلل الأطفال في هجوم إرهابي استهدفهم
نقابة الصحفيين تهنئ بعيد الصحافة العراقية وتستذكر مواقفهم البطولية ضد الإرهاب
مباراة حماسية وصعبة تجمع منتخبي العراق وإيران مساء اليوم
ورشة عمل لتفعيل دور العمل الطوعي في الأنشطة الزراعية في محافظة البيضاء
تحرّك لأحزاب وقوى وفصائل فلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت رفضًا لمسيرة الأعلام
وزراء الخارجية العرب يجتمعون بالدوحة لمناقشة ملفي القضية الفلسطينية وسد النهضة
وسط هتافات "الموت للعرب".. "مسيرة الأعلام" الصهيونية تصل باب العامود بالقدس
الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين عند باب العامود ويمنعهم من التجمع
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
تحذيرات إسرائيلية متزايدة من اغتيالٍ داخليٍّ قريبٍ.. رئيس الشاباك يُحذِّر في بيانٍ استثنائيٍّ من قتلٍ على خلفيّةٍ سياسيّةٍ… نتنياهو يقود حملة التحريض المسعورة ضدّ مُعارضيه لمنع تشكيل حكومةٍ دونه.. وسائط التواصل الاجتماعيّ باتت مرآةً للخطاب العنيف والتحريضيّ
حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في النجف والدفاع المدني يطلب دعماً من محافظتين لإخماده
المبعوث الأممي الخاص لسوريا يدين بشدة الهجوم على مستشفى بشمال سوريا
الأراضي الفلسطينية على صفيح ساخن نصرةً للقدس .. يوم غضب شامل والمقاومة تستنفر
لبنان يدعو واشنطن إلى تحريك المفاوضات مع الإحتلال حول ترسيم الحدود البحرية
البيان الختامي لقمة دول الناتو يحمل مخاوف وقلقاً من الصين وروسيا
الشيخ الخزعلي: قرار التصعيد ضد القوات الامريكية بدأ تطبيقه بالفعل
انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية من سبعة محاور لملاحقة ارهابيي داعش
محكمة النقض تؤيد إعدام 12 "إخوانياً" في قضية "فض رابعة"
اليمن .. سلاح الجو المسير يشن عملية هجومية على مطار أبها الدولي
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
العلاقات الاقتصادية الروسية الإيرانية و منتدى سان بطرسبورغ
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة
"حماس": وسطاء طلبوا من المقاومة عدم التصـعيد بسبب "مسيرة الأعلام"