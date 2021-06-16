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نفتالي بينيت : تلميذ نتنياهو الذي أجهز على مستقبله السياسي
رمز الخبر:
۵۲۸۹۸
تأريخ النشر:
14 June 2021
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