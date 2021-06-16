رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يعلن مشاركة 30% بالاقتراع في كل المحافظات

اعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي سهرة، ان نسبة المشاركة في انتخابات 12 حزيران/يونيو على المستوى الوطني في الجزائر، بلغت، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع، 30.20 بالمائة من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من 24 مليون ناخب.

وكالة تبناك الإخبارية_ أوضح شرفي أن "معدل نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم السبت بلغ 30.20 بالمائة"، مضيفاً أن "6 ولايات سجلت نسبة مشاركة فاقت الـ 50 بالمائة من بينها ولاية تجاوزت نسبة المشاركة بها 27 بالمائة وولاية أخرى 63.7 بالمائة، بالإضافة الى 3 ولايات سجلت نسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 و 50 بالمائة و 14 ولاية ما بين 30 و 40 بالمائة.

كما تم تسجيل نسبة مشاركة تفوق 25 بالمائة على مستوى 5 ولايات ونسبة تتراوح ما بين 20 و 25 بالمائة في 7 ولايات."

وأضاف رئيس السلطة أن 22 ولاية سجلت مشاركة ما يزيد عن 100 ألف ناخب. وأكد أن هذه النسبة تبقى "مؤقتة" في انتظار تفاصيل دقيقة عن سير العملية الانتخابية سيتم الإعلان عنها لاحقًا.