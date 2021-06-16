الجهاد الإسلامي تدعو لشد الرحال الى المسجد الأقصى والنفير العام يوم غد الثلاثاء

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية والقدس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط في ساحاته، والنفير العام يوم غد الثلاثاء.

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت الحركة في بيان اليوم الإثنين، "من جديد تتصاعد الحملات العدوانية من قبل اليمين الصهيوني المتطرف المدعوم من حكومة وجيش الاحتلال سعيًا لتنفيذ مخططات الاستيطان والتهويد وفرض سيطرتهم على القدس وتنفيذ المزيد من جرائم التطهير العرقي بحق أهلنا المقدسيين".

وأكدت، أن ما يسمى بـ "مسيرة الأعلام" التي يجري التحضير لها يوم غدٍ الثلاثاء هي عمل استفزازي وتصعيد خطير يمس بأقدس مقدساتنا ، وعدوان يستهدف العرب والمسلمين جميعًا.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني كله موحد في معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، وهو مستعد في كل وقت للمواجهة الشاملة.

كما وأكدت حركة الجهاد أن المقاومة الفلسطينية في كل مكان، على أتم استعداد وجاهزية لمواجهة أي عدوان والرد عليه بكل قوة وثبات.