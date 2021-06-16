مباحثات بين وزير المكتب السلطاني والسفير السعودي الجديد

بحث وزير المكتب السلطاني سلطان بن محمد النعماني، مع السفير السعودي الجديد لدى سلطنة عُمان عبد الله بن سعود العنزي، سبل تعزيز التعاون المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم تطلعات البلدين.

وكالة تبناك الإخبارية_ استقبل وزير المكتب السلطاني، سلطان بن محمد النعماني بمكتبه أمس الأحد، سفير السعودية المعين لدى السلطنة عبدالله بن سعود العنزي.

ووفق بيان رئاسي عماني، فقد جرى خلال اللقاء "تبادل الأحاديث الودية، والتطرق إلى عدد من الموضوعات المهمة المشتركة والمتعلقة بالمستجدات الراهنة في المنطقة إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم تطلعات البلدين الشقيقين."

ورحّب النعماني بالسفير السعودي "الذي قدم شكره وتقديره للسلطنة للجهود التي تقوم بها في المنطقة، مشيدًا بمتانة العلاقات التي تربط السلطنة بالسعودية".