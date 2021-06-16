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اشتية يدعو لاستبدال الآلية السابقة للإعمار في غزة ويحذر من تداعيات مسيرة الأعلام

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن هناك حاجة لاستبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة بأخرى من شأنها التسريع ببناء ما دمره العدوان الاسرائيلي، وتوفير المأوى لمن فقدوا بيوتهم.
رمز الخبر: ۵۲۸۹۱
تأريخ النشر: 14 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف اشتيه في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، إن غزة تحتاج إلى جانب إعادة الإعمار، إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الانتاجية من العمل.

وحذّر من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن عزم سلطات الاحتـلال السماح للمتطرفين من أحزاب اليمين القيام بمسيرة الاعلام الاستفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة.

وأدان رئيس الوزراء عمليات القتل والاعدامات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الاطفال والنساء والشباب، والتي كان آخرها قتل الاسيرة المحررة ابتسام كعابنة على حاجز قلنديا، وقتل الطفل محمد سعيد حمايل في قرية بيتا، ومن قبلهم قتل الضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية أدهم عليوي وتيسير عيسة، والأسير المحرر جميل العموري.

وأكد أن كل هذه الجرائم ستضاف الى سجل محاسبة المعتدين على جرائمهم ولتشكل رادعا لغيرهم.

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، قال رئيس الوزراء: ما زلنا في مرحلة التعافي الحذر من الوباء، بالتزامن مع مغادرة آخر مريض بالفيروس يوم أمس الأول من المركز الوطني للتأهيل في مدينة بيت لحم، واغلاق مستشفى هوغو تشافير، وتأهيله ليعود كمستشفى للعيون، كذلك تحويل مستشفى دورا لمستشفى عام بعد تعقيمه وإعادة تأهيله.

وشكر اشتيه كل العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية التي قدمت الخدمة للمصابين في كورونا، مشيرا إلى أنه "رغم كل التقدم الذي أحرزناه ما زال هناك حاجة للتباعد، ولبس الكمامة، والابتعاد عن العادات الاجتماعية الناقلة للمرض".

وأردف: تتوفر لدينا كميات من المطاعيم متعددة المصادر، وهي على درجة عالية من المأمونية، داعيا المواطنين للإقبال على تلقيها حتى نصل الى مناعة مجتمعية نتمكن بعدها من الغاء الكثير من القيود التي فرضناها مع ذروة انتشار الوباء، ولنتمكن كذلك من بدء العام الدراسي بصورة وجاهية منتصف آب المقبل.

وتابع قائلاً: مع نهاية الاسبوع القادم نكون قد أنهينا تطعيم معظم الشرائح ذات الأولوية الواردة في خطتنا من مرضى، وكبار السن، وغيرهم، وكذلك نكون قد أنهينا تطعيم موظفي الوزارات.

ودعا رئيس الوزراء الموظفين الذين لم ينهوا تطعيماتهم أن ينجزوها في الأسابيع المقبلة، كذلك منتسبي الأجهزة الأمنية، كما دعا جميع المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة.

ويناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأوضاع المالية والصحية ومشاريع البنية التحتية والدبلوماسية وإعادة الاعمار وبعض مشاريع القوانين ووضع حجر أساس لجامعة نابلس.

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