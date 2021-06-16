اشتية يدعو لاستبدال الآلية السابقة للإعمار في غزة ويحذر من تداعيات مسيرة الأعلام

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف اشتيه في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، إن غزة تحتاج إلى جانب إعادة الإعمار، إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الانتاجية من العمل.
وحذّر من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن عزم سلطات الاحتـلال السماح للمتطرفين من أحزاب اليمين القيام بمسيرة الاعلام الاستفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة.
وأدان رئيس الوزراء عمليات القتل والاعدامات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الاطفال والنساء والشباب، والتي كان آخرها قتل الاسيرة المحررة ابتسام كعابنة على حاجز قلنديا، وقتل الطفل محمد سعيد حمايل في قرية بيتا، ومن قبلهم قتل الضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية أدهم عليوي وتيسير عيسة، والأسير المحرر جميل العموري.
وأكد أن كل هذه الجرائم ستضاف الى سجل محاسبة المعتدين على جرائمهم ولتشكل رادعا لغيرهم.
وحول الحالة الوبائية في فلسطين، قال رئيس الوزراء: ما زلنا في مرحلة التعافي الحذر من الوباء، بالتزامن مع مغادرة آخر مريض بالفيروس يوم أمس الأول من المركز الوطني للتأهيل في مدينة بيت لحم، واغلاق مستشفى هوغو تشافير، وتأهيله ليعود كمستشفى للعيون، كذلك تحويل مستشفى دورا لمستشفى عام بعد تعقيمه وإعادة تأهيله.
وشكر اشتيه كل العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية التي قدمت الخدمة للمصابين في كورونا، مشيرا إلى أنه "رغم كل التقدم الذي أحرزناه ما زال هناك حاجة للتباعد، ولبس الكمامة، والابتعاد عن العادات الاجتماعية الناقلة للمرض".
وأردف: تتوفر لدينا كميات من المطاعيم متعددة المصادر، وهي على درجة عالية من المأمونية، داعيا المواطنين للإقبال على تلقيها حتى نصل الى مناعة مجتمعية نتمكن بعدها من الغاء الكثير من القيود التي فرضناها مع ذروة انتشار الوباء، ولنتمكن كذلك من بدء العام الدراسي بصورة وجاهية منتصف آب المقبل.
وتابع قائلاً: مع نهاية الاسبوع القادم نكون قد أنهينا تطعيم معظم الشرائح ذات الأولوية الواردة في خطتنا من مرضى، وكبار السن، وغيرهم، وكذلك نكون قد أنهينا تطعيم موظفي الوزارات.
ودعا رئيس الوزراء الموظفين الذين لم ينهوا تطعيماتهم أن ينجزوها في الأسابيع المقبلة، كذلك منتسبي الأجهزة الأمنية، كما دعا جميع المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة المعلن عنها من قبل وزارة الصحة.
ويناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأوضاع المالية والصحية ومشاريع البنية التحتية والدبلوماسية وإعادة الاعمار وبعض مشاريع القوانين ووضع حجر أساس لجامعة نابلس.