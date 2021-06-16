أمين عام الناتو: لن ندخل في حرب باردة والصين ليست عدوتنا لكن نفوذها العسكري يشكل تحديًا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إنه لن تكون هناك حرب باردة جديدة مع الصين لكن سيتعيّن على الحلفاء الغربيين التكيف مع التحدي المتمثل في تصاعد نفوذ بكين.

وكالة تبناك الإخبارية_ أوضح ستولتنبرغ في تصريحات للصحافيين بعد قمة قادة حلف شمال الأطلسي، "لن ندخل في حرب باردة جديدة، والصين ليست خصمنا وليست عدوتنا"، مضيفاً: "لكننا في حاجة إلى أن نواجه معا، كحلفاء، التحديات التي يطرحها صعود الصين على أمننا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لستولتنبرغ، عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل ترؤسه أول قمة للناتو يحضرها الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقال: "سنفتح اليوم فصلًا جديدًا في علاقتنا عبر الأطلسي".

وبينما قلل ستولتنبرغ من مستوى التوترات مع الصين، أضاف أن الناتو "يجب أن يتخذ نهجًا أكثر صرامة تجاه بكين".

وتابع: "النفوذ العسكري الصيني يشكل تحديًا، لكنها ليست عدوتنا"، مشددا على أن الحلف "لن يدخل حربًا باردة جديدة".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، لفت ستولتنبرغ أن العلاقات مع موسكو "بلغت أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة".

على صعيد آخر، أعلن ستولتنبرغ أن الحلف "سيستمر بتقديم الدعم للقوات الأفغانية حتى بعد الانسحاب من أفغانستان".