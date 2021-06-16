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في شهر .. تجارة ايران الخارجية تسجل 7 مليارات دولار

ونوه "روح الله لطيفي" في تصريح يوم الاحد، الى أن تجارة ايران في الشهر الاول والثاني من السنة المالية سجلت 22.2 مليون طن بقيمة 12.8 مليار دولار.
رمز الخبر: ۵۲۸۸۶
تأريخ النشر: 14 June 2021

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية عن تسجيل تجارة السلع غير النفطية للبلاد 11.9 مليون طن بقيمة 7.083 مليار دولار في الشهر الثاني من السنة المالية المنتهي 20 مايو/آيار 2021.

ونوه "روح الله لطيفي" في تصريح يوم الاحد، الى أن تجارة ايران في الشهر الاول والثاني من السنة المالية سجلت 22.2 مليون طن بقيمة 12.8 مليار دولار.

وبيّن أن صادرات السلع الايرانية في الشهر الثاني (أُرديبهشت) بلغت 8.579 مليون طن بقيمة 3.352 مليار دولار في مقابل توريد سلع بحجم 3.321 مليون طن بقيمة 3.731 مليار دولار من الخارج، مؤكدا أن الصادرات سجلت نموا بنسبة 27.5 بالمئة بواقع 720.99 مليون دولار على اساس سنوي.

ولفت الى الاسواق الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية في الشهر المذكور المنتهي 20 مايو/آيار 2021، حيث تصدرت الصين القائمة بـ 2.399 مليون طن بقيمة 1.089 مليار دولار تلاها بالترتيب كل من العراق 1.586 مليون طن بقيمة 525 مليون دولار والامارات 1.205 مليون طن بـ 432 مليون دولار وتركيا 193 الف طن بقيمة 211 منليون دولار فضلا عن افغانستان 459 الف طن بقيمة 190 مليون دولار.

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