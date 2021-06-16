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عرض فيلم "بلا أرض" للمخرج الايراني تورج أصلاني في دور السينما العراقية

وهاني مجتهدي فنانة كردية معروفة تعيش في ألمانيا، وتؤدي دورا سينمائيا في فيلم لأول مرة في تاريخها، ويمكن لعشاق السينما رؤية وجه جديد لهذه الفنانة؛ ويمكن للمهتمين بالشأن السينمائي متابعة الفيلم على شاشات دور السينما في اقليم كردستان ومدن العراق الاخرى.
رمز الخبر: ۵۲۸۸۴
تأريخ النشر: 14 June 2021

يُعرض الفيلم السينمائي "بلا أرض" للمخرج الايراني "تورج أصلاني" ومن بطولة الفنانة الكردية الشهيرة "هاني مجتهدي"، وإنتاج مشترك بين العراق وسوريا في دور السينما في جميع أنحاء العراق بمناسبة عيد الأضحى.

الفيلم الطويل "بلا أرض" Landless من تأليف وإخراج وإنتاج "تورج أصلاني"، وإنتاج شركة "ماد موفي" MAAD Movie وشارك في إنتاجه "ره‌ز هه‌لکه‌وت ره‌شید" Raz Halkawt Rashid من كردستان العراق وسوريا؛ ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى أي ابتداء من 20 حزيران/يونيو الجاري 2021 في دور السينما في مدن إقليم كردستان العراق، وبعد ذلك سيعرض في دور السينما في جميع مدن العراق.

وهاني مجتهدي فنانة كردية معروفة تعيش في ألمانيا، وتؤدي دورا سينمائيا في فيلم لأول مرة في تاريخها، ويمكن لعشاق السينما رؤية وجه جديد لهذه الفنانة؛ ويمكن للمهتمين بالشأن السينمائي متابعة الفيلم على شاشات دور السينما في اقليم كردستان ومدن العراق الاخرى.

فيلم "بلا أرض" هو الفيلم الطويل الثالث للمخرج الايراني الكردي "تورج أصلاني"، وهو مزيج من الكوادر البارزة من تركيا وسوريا والعراق وإقليم كردستان، وإلى جانب هاني مجتهدي، يتضمن الفيلم ممثلين أدوا أدوارهم بأربع لغات: الكردية والتركية والعربية والفارسية، بما في ذلك؛ شوان عطوف، جاهيد شاهين يالتشين، بولت كاسر، ريكيش شهباز، بنجين علي، به‌روز ئاکره‌یی، نارين محمدي، فرميسك رحيم زاده، هاكار عبدالقادر محمد، طه عبدالكرم أبوبكر، روال نافغوندي، ئاسو رفيق، هورامان وغيرهم من الفنانيين.

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