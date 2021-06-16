جهانغيري: التجارة الحرة مع الدول الجارة تدعم التنمية في البلاد

ان التجارة الحرة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي لا تعد تهديدات للانتاج الداخلي بل تضع سوقا كبيرة تحت تصرف السلع الانتاجية في البلاد.

اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري بان التجارة الحرة مع الدول الجارة يمكنها دعم التنمية في البلاد في مجالات الاقتصاد والصناعة والزراعة.

وفي تصريحه اليوم الاحد خلال اجتماع عقد لدراسة احدث اوضاع العلاقات بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي، اعتبر جهانغيري اتفاقية التجارة الحرة بين ايران والاتحاد فرصة مناسبة لاقتصاد البلاد، داعيا وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وسائر الاجهزة المعنية لتحديد جدول زمني ومتابعته بجدية من اجل اعداد الاتفاقية بصورة نهائية.

واعتبر التجارة الحرة مع الدول الجارة بانه السبيل لنمو الاقتصاد والصناعة والزراعة في البلاد واضاف: ان التجارة الحرة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي لا تعد تهديدات للانتاج الداخلي بل تضع سوقا كبيرة تحت تصرف السلع الانتاجية في البلاد.

ودعا جهانغيري وزارة الخارجية لتوفير الارضيات اللازمة لازالة العقبات ووضع اللمسات الاخيرة على نص اتفاقية التجارة الحرة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي من الاسراع باعداد الاتفاقية النهائية والموافقة عليها في اجتماع القمة للدول الاعضاء.

وخلال الاجتماع الذي حضره ايضا وزيرا "الطاقة" و"الصناعة والمناجم والتجارة" والسفير الايراني في روسيا ومندوبون عن وزارة الخارجية والبنك المركزي، قدم رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية تقريرا عن احدث اوضاع التجارة والمفاوضات بين ايران والاتحاد الاوروسي.

واشار الى التاثير الايجابي للاتفاقية على التجارة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي وقال: ان حجم الصادرات الايرانية للاتحاد زاد بعد توقيع الاتفاقية الموقتة مقارنة مع ما قبلها بنسبة 44 بالمائة فيما انخفضت واردات ايران من الاتحاد بنسبة 13 بالمائة.