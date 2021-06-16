النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۹مشاهدات
‍ پ

قائد الجيش الايراني: الانتخابات فرصة جيدة لحل مشاكل البلاد والشعب

اعرب القائد العام للجيش عن ثقته في ان الشعب الايراني الثوري والواعي سيوجه صفعة قوية للاعداء من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات وسيثبت للاعداء بانه الحامي لمبادئ الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم.
رمز الخبر: ۵۲۸۸۱
تأريخ النشر: 14 June 2021

أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي أن الانتخابات تعد فرصة جيدة لحل مشاكل البلاد والشعب، داعيا الى المشاركة الواعية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

واضاف اللواء موسوي في ملتقى لقادة الجيش وكبار المسؤولين العسكريين عقد اليوم الاحد عبر الارتباط المرئي (فيديو كونفرانس) عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة 18 يونيو، أن الانتخابات حق طبيعي للشعب، الذي يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الحق وعليه استخدام حقه الطبيعي والعمل وفقا لمسؤوليته.

واكد اللواء موسوي أن الانتخابات تؤدي الى المزيد من زرع اليأس لدى العدو وتبعث برسالة واضحة ومهمة للأعداء، مضيفا: ان الأعداء حاولوا منذ فترة ومن خلال وسائل الاعلام زرع اليأس لدى ابناء الشعب تجاه المستقبل والايحاء لهم بان مشاركتهم في الانتخابات لا تأثير لها في تحديد مستقبلهم.

اعرب القائد العام للجيش عن ثقته في ان الشعب الايراني الثوري والواعي سيوجه صفعة قوية للاعداء من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات وسيثبت للاعداء بانه الحامي لمبادئ الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم.

واعتبر اللواء موسوي ان الانتخابات الحماسية تسهم في تحقيق الأمن واقتدار البلاد، واصفا الانتخابات بأنها كالدرع المحكم أمام مؤامرات الاعداء، وفرصة كبيرة لتعزيز القوة الناعمة للجمهورية الاسلامية ومكانتها على الساحة العالمية.

واشار الى ان من بين نتائج الانتخابات في بعدها الخارجي، مقبولية نظام الجمهورية الاسلامية الايرانيةوالحد من التهديدات الاجنبية والاثر الايجابي في رفع الحظر وتعزيز الارادة لدى المستثمرين الاجانب في التعامل الاقتصادي مع ايران.

كما أكد القائد العام للجيش الايراني أن الانتخابات فرصة مناسبة للشعب للمشاركة في مصير البلاد وحل مشاكل الشعب ، مضيفًا: لن تحل المشاكل إلا بأقصى قدر من المشاركة والانتخاب الواعي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مواطنون وقياديون في المقاومة يؤكدون أن القدس خط أحمر خلال مسيرات غزة
رئيس اتحاد النقل البري: طالما هناك محروقات لماذا لا يتم توزيعها؟
مسيرات شعبية ووقفات إسنادية في محافظات قطاع غزة رفضاً لمسيرة الاعلام
قافلة مالية من أبناء مديرية عتمة بذمار دعماً للقدس
مقتل أربعة موظفين صحيين من أعضاء فريق التطعيم ضد شلل الأطفال في هجوم إرهابي استهدفهم
نقابة الصحفيين تهنئ بعيد الصحافة العراقية وتستذكر مواقفهم البطولية ضد الإرهاب
مباراة حماسية وصعبة تجمع منتخبي العراق وإيران مساء اليوم
ورشة عمل لتفعيل دور العمل الطوعي في الأنشطة الزراعية في محافظة البيضاء
تحرّك لأحزاب وقوى وفصائل فلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت رفضًا لمسيرة الأعلام
وزراء الخارجية العرب يجتمعون بالدوحة لمناقشة ملفي القضية الفلسطينية وسد النهضة
وسط هتافات "الموت للعرب".. "مسيرة الأعلام" الصهيونية تصل باب العامود بالقدس
الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين عند باب العامود ويمنعهم من التجمع
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
تحذيرات إسرائيلية متزايدة من اغتيالٍ داخليٍّ قريبٍ.. رئيس الشاباك يُحذِّر في بيانٍ استثنائيٍّ من قتلٍ على خلفيّةٍ سياسيّةٍ… نتنياهو يقود حملة التحريض المسعورة ضدّ مُعارضيه لمنع تشكيل حكومةٍ دونه.. وسائط التواصل الاجتماعيّ باتت مرآةً للخطاب العنيف والتحريضيّ
حريق كبير يلتهم مركزا تجاريا في النجف والدفاع المدني يطلب دعماً من محافظتين لإخماده
المبعوث الأممي الخاص لسوريا يدين بشدة الهجوم على مستشفى بشمال سوريا
الأراضي الفلسطينية على صفيح ساخن نصرةً للقدس .. يوم غضب شامل والمقاومة تستنفر
لبنان يدعو واشنطن إلى تحريك المفاوضات مع الإحتلال حول ترسيم الحدود البحرية
الشيخ الخزعلي: قرار التصعيد ضد القوات الامريكية بدأ تطبيقه بالفعل
البيان الختامي لقمة دول الناتو يحمل مخاوف وقلقاً من الصين وروسيا
انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية من سبعة محاور لملاحقة ارهابيي داعش
محكمة النقض تؤيد إعدام 12 "إخوانياً" في قضية "فض رابعة"
اليمن .. سلاح الجو المسير يشن عملية هجومية على مطار أبها الدولي
الاحتلال يغلق باب العمود في القدس بالحواجز الحديدية
العلاقات الاقتصادية الروسية الإيرانية و منتدى سان بطرسبورغ
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للاستنفار في كل أنحاء فلسطين لحماية الأقصى والسيادة على القدس
الشيخ الخزعلي يعلق على تخصيص امريكا اموالا لمن يزودها بمعلومات
غزة: الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز تجاه شبّان شرقي بلدة خزاعة