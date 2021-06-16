قائد الجيش الايراني: الانتخابات فرصة جيدة لحل مشاكل البلاد والشعب

اعرب القائد العام للجيش عن ثقته في ان الشعب الايراني الثوري والواعي سيوجه صفعة قوية للاعداء من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات وسيثبت للاعداء بانه الحامي لمبادئ الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم.

أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي أن الانتخابات تعد فرصة جيدة لحل مشاكل البلاد والشعب، داعيا الى المشاركة الواعية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

واضاف اللواء موسوي في ملتقى لقادة الجيش وكبار المسؤولين العسكريين عقد اليوم الاحد عبر الارتباط المرئي (فيديو كونفرانس) عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة 18 يونيو، أن الانتخابات حق طبيعي للشعب، الذي يشعر بالمسؤولية تجاه هذا الحق وعليه استخدام حقه الطبيعي والعمل وفقا لمسؤوليته.

واكد اللواء موسوي أن الانتخابات تؤدي الى المزيد من زرع اليأس لدى العدو وتبعث برسالة واضحة ومهمة للأعداء، مضيفا: ان الأعداء حاولوا منذ فترة ومن خلال وسائل الاعلام زرع اليأس لدى ابناء الشعب تجاه المستقبل والايحاء لهم بان مشاركتهم في الانتخابات لا تأثير لها في تحديد مستقبلهم.

اعرب القائد العام للجيش عن ثقته في ان الشعب الايراني الثوري والواعي سيوجه صفعة قوية للاعداء من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات وسيثبت للاعداء بانه الحامي لمبادئ الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم.

واعتبر اللواء موسوي ان الانتخابات الحماسية تسهم في تحقيق الأمن واقتدار البلاد، واصفا الانتخابات بأنها كالدرع المحكم أمام مؤامرات الاعداء، وفرصة كبيرة لتعزيز القوة الناعمة للجمهورية الاسلامية ومكانتها على الساحة العالمية.

واشار الى ان من بين نتائج الانتخابات في بعدها الخارجي، مقبولية نظام الجمهورية الاسلامية الايرانيةوالحد من التهديدات الاجنبية والاثر الايجابي في رفع الحظر وتعزيز الارادة لدى المستثمرين الاجانب في التعامل الاقتصادي مع ايران.

كما أكد القائد العام للجيش الايراني أن الانتخابات فرصة مناسبة للشعب للمشاركة في مصير البلاد وحل مشاكل الشعب ، مضيفًا: لن تحل المشاكل إلا بأقصى قدر من المشاركة والانتخاب الواعي.