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الفصائل تُهدد والاحتلال يتأهب لمواجهات محتملة بالقدس المحتلة غدًا

وكانت "إسرائيل" قررت تأجيل المسيرة من الخميس الماضي إلى يوم غد الثلاثاء، وسمحت لها بالمرور من منطقة باب العامود في محاولة استفزازية للفلسطينيين.
رمز الخبر: ۵۲۸۸۰
تأريخ النشر: 14 June 2021

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سیزيد من قواته في منطقة البلدة القديمة وباب العامود تحديدًا يوم غد الثلاثاء، تزامنًا مع مسيرة الأعلام الاستفزازية التي من المقرر أن تجري غدًا.

وبحسب الصحيفة، فإن شرطة الاحتلال ستنشر قواتها في منطقة باب العامود بشكل أكبر، إلى جانب نشر عناصر سرية بلباس مدني لمحاولة منع أي مواجهات عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين.

وتتخوف الشرطة "الإسرائيلية" من اشتعال الأوضاع مجددًا واندلاع مواجهات بالقدس في ظل إصرار الجهات المشرفة على المسيرة بأن تمر من منطقة باب العامود.

وعقد اجتماع لتقييم الأوضاع تم خلاله فحص مسار المسيرة بعناية والمعلومات الاستخباراتية اللازمة، قبيل تحديد طريقة نشر قوات الشرطة لضمان توفير استجابة فورية لأي أحداث متوقعة.

وكانت "إسرائيل" قررت تأجيل المسيرة من الخميس الماضي إلى يوم غد الثلاثاء، وسمحت لها بالمرور من منطقة باب العامود في محاولة استفزازية للفلسطينيين.

وهددت فصائل فلسطينية من اقتراب المسيرة من البلدة القديمة أو ساحة باب العامود، داعيةً إلى الاحتشاد في القدس ومحيط المسجد الأقصى للتصدي لاعتداءات المستوطنين، بينما تخشى "إسرائيل" من إطلاق صواريخ من غزة.المصدر: فلسطين اليوم

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