المدمرة "دنا" تنضم الى البحرية الايرانية

فيما يبلغ طول كاسحة الالغام "شاهين" 33 مترًا وعرضها 11 مترًا وغاطسها 180 سم، وتم تصنيعها من قبل خبراء وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بتكنولوجيا حديثة وقادرة على تعقب وتحييد جميع أنواع الألغام البحرية.

انضمت المدمرة "دنا" وكاسحة الالغام "شاهين"، التي قام بتصنیعهما خبراء وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، إلى أسطول الجنوب التابع للقوة البحرية للجيش الايراني في بندر عباس صباح اليوم الاثنين.

وفي مراسم جرت عبر الارتباط المرئي، اوضح رئيس الجمهورية حسن روحاني في مراسم تدشين المدمرة "دنا" وكاسحة الالغام "شاهين"، إنه يوم جيد جدًا أن تكون الصناعة الدفاعية في البلاد على استعداد لتشغيل مدمرة كبيرة بواسطة خبرائها في غضون 8 سنوات، وقال: هذه المدمرة جاهزة اليوم للقيام بمهامها.

واضاف: نحن سعداء جدا بالجهود المستمرة للقوات المسلحة من أجل الاكتفاء الذاتي، ومنتج اليوم هو علامة على استمرارية طريق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة.

تم تصميم مدمرة "دنا" وهي الرابعة من فئة جمران، تحت إشراف القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الايراني في مجمع الصناعات البحرية التابع لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة وهي جاهزة للانضمام إلى الأسطول الجنوبي للقوة البحرية الايرانية.

وتم تجهيز هذه المدمرة الإيرانية الصنع تماما بمجموعة متنوعة من المعدات ومنظومات الدفاع والهجوم المصنوعة محليا، بالإضافة إلى القدرة على الإبحار لمسافات طويلة في البحار والمحيطات، والقدرة على البحث والاستكشاف والاستطلاع والمراقبة والتصدي وتدمير أي تهديد جوي أو بحري أو تحت سطح الماء إذا لزم الأمر.

وتضم هذه المدمرة منظومة ذات مميزات خاصة ولها 4 محركات ديزل مطورة ومجموعة انتقال قدرة تركيب جديدة تمنحها القدرة والسرعة اللازمة وامكانية الابحار لفترة طويلة في البحار والمحيطات.

ومن المميزات الاخرى للمدمرة "دنا" التي تمنحها المزيد من القدرة لاداء مهماتها القتالية والاستخبارية؛ تحديث منظومات الحرب الالكترونية، صواريخ "سطح-سطح"، صواريخ "سطح-جو"، منظومة السونار، قاذفة الطوربيدات، مختلف انواع المدافع الخفيفة والثقيلة، وتوسيع مساحة اقلاع وهبوط المروحيات. ويبلغ طولها 95 مترا وعرضها 11 مترا ووزنها نحو 1500 طن.

فيما يبلغ طول كاسحة الالغام "شاهين" 33 مترًا وعرضها 11 مترًا وغاطسها 180 سم، وتم تصنيعها من قبل خبراء وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بتكنولوجيا حديثة وقادرة على تعقب وتحييد جميع أنواع الألغام البحرية.