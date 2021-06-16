قائد الثورة الاسلامية يتحدث إلى الشعب يوم الأربعاء المقبل

سيتم بث هذا الخطاب بشكل مباشرة على شبكات الاذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية الايرانية وموقع KHAMENEI.IR وصفحاته على شبكة التواصل الاجتماعي .

يتحدث قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ، بشكل مباشر مع الشعب الإيراني ، يوم الأربعاء المقبل عند الساعة 8 مساءً ، وذلك على اعتاب الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة والدورة السادسة لانتخابات المجالس المحلية .

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس، أن قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ، سيتحدث مباشرة مع الشعب الإيراني يوم الأربعاء المقبل عند الساعة 8 مساءً ،وذلك على اعتاب الانتخابات الرئاسية الـ13 والدورة السادسة لانتخابات المجالس المحلية.

سيتم بث هذا الخطاب بشكل مباشرة على شبكات الاذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية الايرانية وموقع KHAMENEI.IR وصفحاته على شبكة التواصل الاجتماعي .