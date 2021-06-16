انفوغراف: العمليات الأمنية للحشد الشعبي من العام 2020 الى العام 2021

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تحت عنوان "العمليات الامنية للحشد الشعبي من 2020 الى 2021"، اصدرت هيئة الحشد الشعبي انفوغرافاً عن عمليات الحشد الشعبي ما بين العامين 2020 و 2021.

وتضمن الانفوغراف مجموع العمليات الامنية التي نفذها الحشد الشعبي خلال العامين 2020 و 2021 ومنها:

- عمليات أبطال العراق الرابعة نصر السيادة

- عمليات تأمين ديالى وكركوك

- عمليات عسكرية بجزيرة كنعوص

- عمليات أمنية في جبال مكحول

- عمليات تأمين الطارمية

- عمليات الفتح المبين لتأمين الصحراء الغربية

- عمليات ثأر الشهداء الأبرار

وعمليات أخرى

ولكل عملية نتائج متميزة وجيدة أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار من طريق ملاحقة العناصر الإرهابية والخلايا النائمة وتأمين مساحات واسعة.