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عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير يفشل من اقتحام الأقصى بعد تصدي المقدسيين له

فشل عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، مساء اليوم الخميس، في اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب العامود بعد تصدي المقدسيين له.
رمز الخبر: ۵۲۷۳۵
تأريخ النشر: 10 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ كان "بن غفير" قاد مجموعة من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لاقتحام المسجد الأقصى ضاربًا بعرض الحائط جميع التحذيرات الأمنية من خطورة اشتعال المنطقة مجددًا.

ورفع المتطرف "بن غفير" العلم الإسرائيلي خلال محاولته اقتحام الأقصى لاستفزاز المقدسيين بعد أن قررت حكومة الاحتلال منع مسيرة الأعلام من المرور عبر الأقصى تجاه حائط البراق.

وظهر خلال مقاطع الفيديو المتداولة تجمع عدد كبير من المقدسيين في محاولة للدفاع عن الأقصى ومنع عضو الكنيست من اقتحام الاقصى.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال 10 من المقدسيين الذين تصدوا لعضو الكنيست المتطرف واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأكدت مصادر اعلامية أن "بن غفير" غادر منطقة باب العامود بشكل سريع نتيجة تجمع المئات من المقدسيين أمام باب العامود للتصدي له.

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عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير يفشل من اقتحام الأقصى بعد تصدي المقدسيين له
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