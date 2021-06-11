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إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس

أصيب مساء أمس وفجر اليوم الخميس، عدد من المواطنين من بينهم امرأة حامل، بالاختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.
رمز الخبر: ۵۲۷۳۲
تأريخ النشر: 10 June 2021

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام بكثافة خلال اقتحامها المنطقة وانتشارها في محيط "مقام يوسف" تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين وهم داخل منازلهم بحالات اختناق من بينهم امرأة حامل.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال منعوا مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول للمصابين، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في المنطقة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان.

وسبق تلك المواجهات اقتحام قوات كبيرة للمنطقة الشرقية من المدينة وإغلاقها للعديد من المفارق والطرق تمهيدا لدخول المستوطنين الى منطقة قبر يوسف.

ويتذرع الاحتلال بأن قبر يوسف مقام ديني لليهود حتى يكرر اقتحامه ويدفع بمئات المستوطنين إلى المنطقة التي يسعي للسيطرة عليها رغم وقوعها في قلب الأحياء السكنية بمدينة نابلس.

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إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس
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