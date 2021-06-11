النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۰مشاهدات
‍ پ

بدء التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة في الخارج وعبر المكاتب المتنقلة

انطلقت اليوم الخميس، عملية التصويت بالجزائر، في مختلف المناطق النائية المنتشرة، عبر المحافظات الجزائرية، خاصة في جنوب البلاد، وذلك في إطار الانتخابات التشريعية للسبت القادم.
رمز الخبر: ۵۲۷۲۹
تأريخ النشر: 10 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ جهزت قوافل المكاتب المتنقلة، التي سيرافقها مراقبين من ممثلي المترشحين على مستوى كل مكتب، إلى جانب ممثلي المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمختلف الوسائل اللوجستية اللازمة لإجراء الاقتراع، وضمان تسهيل وصول هذه المكاتب إلى أبعد المناطق التي يتواجد بها الناخبون.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن التصويت بدأ فى 34 مكتباً متنقلاً تتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة، وتندوف، وتمنراست، وإيليزي، وجانت وعين قزام، بهدف تمكين نحو 33 ألفاً و890 ناخباً مسجلاً في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وجرى توفير كافة الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية بهذه المكاتب المتنقلة التي يرافقها ممثلو المرشحين، فضلاً عن ضمان تغطية صحية وأمنية، لاستقبال الناخبين الأوائل في ظل احترام البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، انطلقت أيضاً اليوم الخميس عمليات التصويت لأبناء الجالية الجزائرية في الخارج، عبر مختلف الممثليات القنصلية الجزائرية، المنتشرة عبر العالم.

وتتواصل عمليات التصويت، في المكاتب المتنقلة ولأبناء الجالية، إلى غاية يوم الاقتراع الثاني عشر من الجاري.

وانتهت عند منتصف ليل يوم الثلاثاء، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي ستجري يوم السبت المقبل في الجزائر، لاختيار أعضاء المجلس التشريعي في دورته التاسعة.

وكان قادة أغلب الأحزاب السياسية في الجزائر، في اليومين الأخيرين قبيل الصمت الانتخابي، أكدت أن عمليات التزوير الواسعة التي شهدتها الدورات الانتخابية السابقة حرمت الجزائريين من انتخاب برلماني تمثيلي وشرعي، يعكس أغلب التيارات السياسية والأيديولوجية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أبو عبيدة: كتائب القسام وقيادة المقاومة تتابع عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى
عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير يفشل من اقتحام الأقصى بعد تصدي المقدسيين له
أم رشدي.. معاناة النازحين من تعز في ظل استمرار حرب التحالف
الرئيس الأسد خلال زيارته مدينة عدرا الصناعية:لدينا الإمكانات لتجاوز الحصار والتقليل من آثاره
إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس
رسميا.. تونس تدخل الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا
وزير الدفاع يبحث مع الملحق العسكري السعودي العلاقات الثنائية
بدء التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة في الخارج وعبر المكاتب المتنقلة
قصف جوي يفتك بمسؤولين من هيئة تحرير الشام في جبل الزاوية جنوب إدلب
مناورات روسية بحرية كبرى وسط المحيط الهادئ
طائرة عسكرية كويتية تصل إلى الأردن محملة بمساعدات للشعب الفلسطيني
وصول مدمرة إيرانية لأول مرة إلى المحيط الأطلسي
ايران واذربيجان توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السككي
اوليانوف: احياء الاتفاق النووي يخدم مصلحة المجتمع العالمي
ايران تهزم اميركا في دوري الأمم لكرة الطائرة
ايران تهزم اميركا في دوري الأمم لكرة الطائرة
المجلس السياسي الأعلى يرحب بمبادرة سلطنة عمان والمكتب السلطاني لرفع الحصار
صحيفة عبرية: السعودية اشترت برنامج تجسس إسرائيليا متطورا جدا
وفد الجهاد الاسلامي برئاسة الامين العام زياد النخالة يصل إلى القاهرة
خلية الإعلام الأمني: مطار بغداد استهدف بثلاث طائرات مسيرة
3 شهداء فلسطينيين وإصابة حرجة برصاص الاحتلال في جنين بالضفة الغربية
الدوحة: آلية التشاور الجديدة بين روسيا وقطر وتركيا تهدف لمساعدة الشعب السوري
المخابرات المصرية تبلغ الفصائل الفلسطينية تأجيل الاجتماع في القاهرة حتى إشعار آخر
اعتقال عصابة تهريب وضبط كمية كبيرة من المخدرات في جنوب شرق ايران
عدم تمكن ايران من دفع رسوم العضوية للامم المتحدة يعود للحظر الاميركي
"محملتان بالأسلحة".. تحذير أمريكي لفنزويلا وكوبا من سفينتين إيرانيتين
التحذير من "مخطط تركي" عسكري في العراق
ايران واذربيجان توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السككي
الترويكا الاوروبية: ملتزمون بالاتفاق النووي مع ايران
قصف صاروخي على قاعدة "فيكتوريا" بمطار بغداد الدولي