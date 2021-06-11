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مناورات روسية بحرية كبرى وسط المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، عن إطلاقها مناورات بحرية كبيرة في وسط المحيط الهادئ.
رمز الخبر: ۵۲۷۲۷
تأريخ النشر: 10 June 2021

وأكدت الوزارة في بيان أن مجموعات بحرية تكتيكية تابعة لبحرية أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي قطعت نحو أربعة آلاف كيلومتر من قواعدها ومناطق انتشارها وأعادت الانتشار في منطقة محددة بموجب خطة المناورات.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات مختلفة الأنواع تشارك في المناورات، بما فيها ما يصل إلى 20 سفينة حربية وغواصة وسفينة إمداد، ونحو 20 طائرة، منها مقاتلات من طراز "ميغ-31 بي إم" وطائرات مضادة للغواصات من طراز "تو-142 إم 3".

وذكرت الوكالة أن المناورات الجارية تحت قيادة قائد أسطول المحيط الهادئ، الأميرال سيرغي أفاكانتس، تهدف إلى التدرب على إدارة مجموعة ذات قوات مختلفة الأنواع في مناطق بعيدة عن قواعدها، خلال أداء المهام المتعلقة بحماية المواصلات البحرية، بالإضافة إلى تنظيم التنسيق بين مجموعة بحرية وطائرات في البحث عن غواصات وسفن العدو المفترض ومتابعتها.

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