ايران واذربيجان توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السككي

ولفت الى انه تفقد الخط السككي القائم في منطقة نخجوان والذي يمكن توظيفه في ممر شمال - جنوب حيث كان يستخدم لنقل 7 ملايين طن من السلع سنويا إبان عهد الاتحاد السوفيتي المنحل.

وقّع وزير الطرق وبناء المساكن الايراني محمد اسلامي مع وزير الاقتصاد الاذربيجاني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في القطاع السككي.

وقال محمد اسلامي، في تصريح للصحفيين اثناء زيارته لموقع محطة آستارا الحدودية بين البلدين اليوم الاربعاء، إنه وقع مع وزير الاقتصاد الاذربيجاني مذكرة تفاهم يتم بموجبها تعزيز التعاون في مجالات البنى التحتية السككية والطرق وتفعيل ممري شمال - جنوب وشرق - غرب أكثر مما مضى.

واضاف: إن الجهود تبذل حاليا لاكمال مشروع الطريق السريع بين رشت واستارا في شمال ايران الى باكو ومع اكمال هذا المشروع ستنخفض مدة السفر الى باكو من 6 الى ساعتين ونصف فقط كما ان طريقا سريعا مماثلا يتم مدّه الى روسيا.

ولفت الى انه تفقد الخط السككي القائم في منطقة نخجوان والذي يمكن توظيفه في ممر شمال - جنوب حيث كان يستخدم لنقل 7 ملايين طن من السلع سنويا إبان عهد الاتحاد السوفيتي المنحل.