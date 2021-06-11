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اوليانوف: احياء الاتفاق النووي يخدم مصلحة المجتمع العالمي

واوضح اوليانوف ان الاتفاق النووي يضمن سلمية البرنامج النووي الايراني وتنمية التعاون النووي وأمن منطقة الشرق الاوسط.
رمز الخبر: ۵۲۷۲۲
تأريخ النشر: 10 June 2021

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف في اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إحياء الاتفاق النووي يصب في مصلحة المجتمع الدولي.

وفي كلمته في اجتماع مجلس الحكام، قال اوليانوف: "أولئك الذين يدعون أن عدم وجود الاتفاق النووي أفضل من وجوده يسيئون تفسير الحقائق ويتجاهلون الحقائق الموضوعية لأغراضهم السياسية، وان على أعضاء مجلس الحكام وكل الدول التي تفكر بعقلانية أن تدعم المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وأكد مندوب روسيا ان ايران كانت ملتزمة بالتنفيذ الكامل لجميع تعهداتها قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وان احياء هذا الاتفاق يصب بمصلحة المجتمع العالمي.

واوضح اوليانوف ان الاتفاق النووي يضمن سلمية البرنامج النووي الايراني وتنمية التعاون النووي وأمن منطقة الشرق الاوسط.

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