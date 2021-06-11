اعتقال عصابة تهريب وضبط كمية كبيرة من المخدرات في جنوب شرق ايران

ونوه الى ان رجال الشرطة يقفون بالمرصاد في جميع مناطق المحافظة والبلاد ولن يدخروا جهدا في مكافحة المهربين والاتجار بالمخدرات.

أعلن قائد الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان /جنوب شرق ايران/ العميد احمد طاهري عن اعتقال 4 اشخاص اثناء عملية تهريب للمخدرات وضبط 863 كيلوغراما من الافيون والحشيش في المحافظة.

واضاف احمد طاهري، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، إن شرطة مكافحة المخدرات في بلدتي خاش وايرانشهر عثروا على بصمات مخطط يرمي لتهريب شحنة من المخدرات الى وسط البلاد واستطاعوا أمس الثلاثاء ضبط سيارتين تحملان شحنة من المخدرات في طريق ثانوي بين مدينتي خاش وايرانشهر ونصبوا كمينا للمهربين.

وتابع: اشتبك رجال الشرطة مع المهربين في منطقة الكمين واستطاعت الشرطة اعتقال 4 مهربين في هذه العملية وضبط 863 كيلوغراما من المخدرات مع رشاشة من طراز كلاشينكوف وذخائر.

ونوه الى ان رجال الشرطة يقفون بالمرصاد في جميع مناطق المحافظة والبلاد ولن يدخروا جهدا في مكافحة المهربين والاتجار بالمخدرات.