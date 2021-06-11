وانتقد تحويل العلوم والتقنيات الى ادوات تمسكها بعض القوى السلطوية عادّا الاسلوب الافضل لمكافحة الهيمنة تحقيق التقدم في العلوم والتقنيات وتوظيفه لنيل التحرر.

اقترح القنصل الايراني في مدينة اكتاو بكازاخستان حبيب الله ملكوتي فر تأسيس واحة مشتركة للعلوم والتكنولوجيا بين ايران وكازاخستان.

وأكد ملكوتي فر، في كلمته باجتماع عبر الانترنت في جامعة يسه نوف الكازاخية حول آفاق التعاون الخارجي للجان الجمعية الوطنية الكازاخية، في الاشارة الى أهمية العلوم والتقنيات في العالم المعاصر باعتباره محرك الحضارة العالمية، على ضرورة الاهتمام بدبلوماسية العلوم والتكنولوجيا أكثر مما مضى.

ولفت الى ان العديد من القضايا العالمية سواء المعاهدات الدولية وايجاد حلول لمشاكل البيئة والصحة الى التحديات ذات الصلة باستقرار العلاقات الدولية والدبلوماسية والعلوم والتقنيات تحتاج احداها الى الاخرى كما ان نهج الدبلوماسية من اجل العلوم والتكنولوجيا تساهم بشكل مضاعف في تنمية العلاقات والتسويق وسد حاجات المعارف والتقنيات ودعم الدبلوماسية في المعاهدات والمنظمات الدولية.

وانتقد تحويل العلوم والتقنيات الى ادوات تمسكها بعض القوى السلطوية عادّا الاسلوب الافضل لمكافحة الهيمنة تحقيق التقدم في العلوم والتقنيات وتوظيفه لنيل التحرر.

ونوه الى ان ايران لديها أكثر من 50 واحة للعلوم والتقنيات وشبكة جامعية واسعة تخرج نحو 233000 مختص ومهندس وترغب بتنمية نشاطاتها العلمية في بلدان الجوار.

ولفت ملكوتي فر الى المرتبة الثالثة عشر التي أحرزتها ايران في مؤشر الابداعات العالمية في عام 2018 والتقدم الناجز في مختلف التقنيات لاسيما النانو والبايوتكنولوجيا والبلاسما رغم الحظر الجائر وقدّم في نهاية كلمته مقترح تأسيس واحة مشتركة للعلوم والتقنيات بين ايران وكازاخستان في مدينة اكتاو.