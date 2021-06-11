وفد الجهاد الاسلامي برئاسة الامين العام زياد النخالة يصل إلى القاهرة

وصل وفد رفيع المستوى من قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة زياد النخالة، وصل مساء الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في حوارات الفصائل لمناقشة ملف وقف اطلاق النار مع الاحتلال

وكالة تبناك الإخبارية_ يترأس الوفد زياد النخالة الأمين العام للحركة وعضوي المكتب السياسي محمد الهندي وانور ابو طه.

وتأتي الزيارة في إطار الحوارات الفلسطينية التي تهدف لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتمهيد لإجراء الحوار الفلسطيني الشامل بعد الانتصار التاريخي الذي حققته المقاومة على الاحتلال الصهيوني

وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" قد تلقت دعوة رسمية من المصريين للمشاركة في حوارات القاهرة مع الفصائل الفلسطينية.

يُشار إلى أن مصر أبلغت في وقت متأخر الأربعاء، الفصائل الفلسطينية بتأجيل الحوار الفلسطيني إلى وقت أخر بسبب انشغالها في قضايا خاصة.