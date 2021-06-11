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خلية الإعلام الأمني: مطار بغداد استهدف بثلاث طائرات مسيرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق أن مطار بغداد الدولي استهدف بثلاث طائرات مسيرة خلال الهجوم الذي شن عليه قبل ساعات.
رمز الخبر: ۵۲۷۱۴
تأريخ النشر: 10 June 2021

وذكرت في بيان صحفي أن "جماعة خارجة عن القانون استهدفت مساء الأربعاء قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".

وأضافت: "ثم عاودت هذه الجماعات مرة أخرى في ساعة متأخرة واستهدفت مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة".

وأشارت الخلية إلى "إسقاط طائرة"، وأكدت أنها ستعلن موقف الطائرتين الأخريين.

وتابعت، أن "القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل".

وأفاد مصدر أمني عراقي، مساء الأربعاء، أن القوات الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة فوق مطار بغداد الدولي خلال الهجوم الذي استهدف معسكر "فيكتوريا".

وأكد مصدر أمني عراقي أن القوات الأمريكية في العراق، دخلت حالة الإنذار القصوى بعد هجومي اليوم على قاعدة بلد الجوية ومعسكر "فيكتوريا" بمطار بغداد الدولي.

ومساء الأربعاء تعرضت قاعدة بلد الجوية التي تتواجد فيها شركات أمريكية، ومعسكر "فيكتوريا" في مطار بغداد الدولي حيث توجد قوات أمريكية، إلى قصف صاروخي.

يذكر أن "تنسيقية المقاومة العراقية" أعلنت قبل أيام في بيان صحفي، تصعيد هجماتها ضد قوات الاحتلال الأمريكية في العراق.

وفي وقت سابق، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، عن "قلقه من لجوء جماعات مسلحة إلى استخدام الطائرات المسيرة الصغيرة في هجمات ضد قواعد عسكرية بالعراق".

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