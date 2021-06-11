الترويكا الاوروبية: ملتزمون بالاتفاق النووي مع ايران

وفي بيان صادر عن هذه البلدان عقب اختتام اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعربت عن قلقها حيال تقليص ايران التزاماتها في الاتفاق النووي لكنها لم تذكر نكثها للعهود المصرح بها في الاتفاق.

وادعت هذه البلدان التزامها ببرنامج العمل المشترك (الاتفاق النووي)، موضحة: "إنه في حال تنفيذ الاتفاق بشكل كامل فإنه يصب في سياق مصالح جميع الاطراف".

ودعت الترويكا الاوروبية ايران الى ايقاف الاجراءات المتعارضة مع الاتفاق النووي ومنح فرصة دبلوماسية للحوار الجاري في فيينا والعودة الى الالتزام بالاتفاق النووي على حد وصفها.

المصدر:فارس