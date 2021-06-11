المخابرات المصرية تبلغ الفصائل الفلسطينية تأجيل الاجتماع في القاهرة حتى إشعار آخر

أكد أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر أبلغت الفصائل بتأجيل اجتماع القاهرة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المخابرات المصرية أبلغت الفصائل الفلسطينية بتأجيل الحوارات الفلسطينيّة المرتقبة، بسبب انشغالات خاصة بها، مضيفًا أن "الجانب المصري لم يعلن أسباب التأجيل".

ويتواجد حاليًا الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، في العاصمة المصرية، حيث من المقرر أن تجري اللقاءات الوطنية يومي السبت والأحد المقبلين.

يشار إلى أن الحوارات الوطنية الفلسطينية في مصر، ستتمحور حول العديد من الملفات، منها إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء الانقسام، وتنفيذ المصالحة، بالإضافة إلى مناقشة التهدئة ووقف إطلاق النار، وكذلك صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال.