النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۴مشاهدات
‍ پ

المجلس السياسي الأعلى يرحب بمبادرة سلطنة عمان والمكتب السلطاني لرفع الحصار

رحب المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بكل الجهود الصادقة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ دون قيود، مشيدا بجهود سلطنة عمان ووفد المكتب السلطاني الذي يبحث في صنعاء عددا من القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني.
رمز الخبر: ۵۲۷۰۵
تأريخ النشر: 10 June 2021

وکالة تبناك الإخبارية_أكد على موقف اليمن الثابت في التعاطي الايجابي مع مختلف الأفكار والرسائل بما لا يمس بالسيادة ولا ينتزع حق مشروع لأبناء الشعب اليمني.

وأشار المجلس السياسي الأعلى، إلى أن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة استحقاق إنساني بسيط لا يعد مكرمة من أحد وإنما مكسبا من مكاسب الصمود للشعب اليمني وبطولات رجال الجيش واللجان الشعبية.

وشدد على وجود ثلاثة مبادئ أساسية لا يمكن الحياد عنها في أي نقاشات قادمة، تتمثل في رفع الحصار ووقف الحرب جوا وبرا وبحرا وإنهاء الاحتلال وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.

إلى ذلك، أشاد المجلس بالانتصارات المحرزة من قبل الجيش واللجان الشعبية والطيران المسير والقوة الصاروخية في مختلف الجبهات وفي مقدمتها العمليات المنفذة في محور جيزان.

وجدد التأكيد على أن اليمن على مشارف النصر كونه نجح في الدفاع عن السيادة والاستقلال ورفض الوصاية والتبعية وأن اليمن مع السلام المشرف الشجاع الذي يصون الأرض والعرض والكرامة ويلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الصابر والصامد بكل شموخ في وجه التحالف منذ أكثر من ست سنوات مقدما أغلى التضحيات.

هذا واطلع الاجتماع على عدد من التقارير الحكومية المدرجة في جدول أعماله وأثنى على الجهود الحكومية المبذولة، ودعا الجميع إلى مضاعفة الأداء والعمل بكل الوسائل لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المجلس السياسي الأعلى يرحب بمبادرة سلطنة عمان والمكتب السلطاني لرفع الحصار
وفاة سجين سياسي بالكورونا في سجن جو بعد 3 سنوات من اعتقاله
ميزان القوى منظوراً إليه من فلسطين
نهاية «المَلِك بيبي»: اليمين يستعدّ لوراثة اليمين
الطائرات بدون طيار المرتبطة بإيران هي سبب إضافي لإنهاء الحرب في العراق
هل أسدلت "سيف القدس" الستار عن شهر العسل الاقتصادي بين "إسرائيل" والإمارات؟
وزيرا الخارجية والري المصريان يبحثان ملف سد النهضة الإثيوبي
قاسم مصلح في العتبة الحسينة في كربلاء بعد إطلاق سراحه
ذوو الإحتياجات الخاصة بالديوانية يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 5 سنوات
القطاعات الخدمية بمحافظة الحديدة تنظم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأفغاني
الخارجية ترفض تصريحات واشنطن بخصوص الجولان المحتل: الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً
غضب عارم في الكويت بعد لقاء الإعلامية فجر السعيد مع الإعلام الإسرائيلي ودعوتها إلى التطبيع
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
مقتل ضابط صهيوني في السجن متهم بنقل معلومات خطيرة
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية
أشكنازي: أتواصل مع 7 من نظرائي العرب يوميا عبر "واتساب"
العراق يرحب بالاستثمارات الايرانية في قطاع الزراعة
وزير النفط: شبكة الغاز تغطي 35 الف قرية في ايران
السيد نصر الله: نعمل على معادلة "الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية"
«حماس» تكسر الجليد مع اليمن: شكراً «أنصار الله»
العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية
سیاسي أردني: الصراع مع المشروع الصهيوني صراع مفتوح لن يتوقف الا بزوال الاحتلال
الحلبوسي وطالباني يؤكدان اهمية الحوار لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل في اطار الدستور
قرار جديد للاحتلال الصهیوني يهدد بترحيل عائلات ناشطين فلسطينيين
وزير ايراني: الصادرات والواردات بمستوى مرض رغم الحظر وكورونا
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
وفد عسكري من حماس برئاسة مروان عيسى يصل القاهرة وتفاصيل جديدة عن التسجيل الصوتي لأسير إسرائيلي