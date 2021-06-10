الطائرات بدون طيار المرتبطة بإيران هي سبب إضافي لإنهاء الحرب في العراق

بوني كريستيان - The Hill

شنت الولايات المتحدة حربًا بطائرات بدون طيار في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا في الجزء الأكبر من عقدين من الزمن تحت رعاية أربعة رؤساء متتاليين. الآن، تشكل الضربات التي تنفذها طائرات صغيرة بدون طيار التي تسيطر عليها الميليشيات المرتبطة بإيران، تهديدًا ملحًا بشكل متزايد للقوات الأمريكية في العراق - لدرجة أن مسؤولًا لم يذكر اسمه في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قال لصحيفة واشنطن بوست بأنها "الشاغل الأكبر للمهمة العسكرية “في البلاد.

إذا كان هذا هو الحال، يجب أن يكون تهديد الطائرات بدون طيار أكثر من مجرد قلق. يجب أن يكون سببًا إضافيًا لسحب جميع القوات الأمريكية من العراق على الفور. لن تتمكن الميليشيات من استخدام الطائرات المسيرة لإلحاق الضرر بالقوات الأمريكية في المعركة في العراق إذا لم يكن لدينا قوات في المعركة في العراق.

هذه الطائرات بدون طيار ليست السبب الوحيد لإنهاء هذا التدخل العسكري - بل هو بعيد كل البعد عن ذلك. بدأت الحرب الأمريكية في العراق بذرائع كاذبة وكانت متعثرة ودموية ومكلفة منذ ما يقرب من 20 عامًا. تم إطلاقه كمشروع لتغيير النظام، وتحول إلى مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد لمعالجة الفوضى العنيفة التي كانت سببها الولايات المتحدة، ويبدو الآن هذا التدخل مهتمًا في المقام الأول بمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية واحتواء إيران. هذه مهمات مفتوحة، ستظل الولايات المتحدة لأجلها في حالة حرب في العراق على الأقل عقدًا آخر بعد ذلك.

كان هذا صحيحًا خلال إدارة ترامب، ولم يتغير شيء في هذا الصدد منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه. تقول الإدارة الجديدة إن "العلاقة الأمريكية العراقية في شهر عسل جديد بعد تنصيب بايدن"، كما يلاحظ تقرير الطائرات بدون طيار. وبالمثل، زعم قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال في مشاة البحرية فرانك ماكنزي، في أبريل / نيسان، أن الحكومة العراقية تريد إطالة أمد الاحتلال الأمريكي، وقال "إنهم يريدوننا أن نبقى". "إنهم بحاجة إلينا لمواصلة القتال ضد داعش".

بغداد لا توافق على كلا الأمرين. "أعرب المسؤولون العسكريون العراقيون عن إحباطهم من شعورهم بأنهم مجرد شريك صغير في علاقة تركز إلى حد كبير على الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة"، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، وأشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مارس / آذار انه يريد جلسة جديدة من الحوارات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق لإنهاء الحرب الأمريكية في العراق. في المحادثات السابقة، "حققنا في فترة قصيرة جدًا ما فشلت الأسلحة في تحقيقه"، قال حينها، و"في غضون أشهر ، نجحنا في تقليص حجم القوات القتالية الأمريكية في العراق بنسبة 60 بالمائة". الآن، يريد أن "يناقش إعادة انتشار القوات [الأمريكية] خارج العراق" بالكامل. هذا لا يتحدث عن شهر العسل بل عن الطلاق.

إن مغادرة العراق أمر منطقي بالنسبة لإدارة بايدن، لأن جميع الحجج التي نشرها بايدن نفسه لشرح نهايته (المشكوك فيها) للحرب في أفغانستان تنطبق أيضًا على العراق - والفرق الرئيسي هو أن غزو العراق حدث لأسباب أقل قابلية للدفاع. في خطابه عن أفغانستان، قال بايدن إنه يجب منح الشعب الأفغاني الحق في الحكم الذاتي دون تدخل أجنبي. وقال إنه خلص إلى أن "المزيد من القوة العسكرية الأمريكية التي لا نهاية لها لا يمكنها إنشاء أو الحفاظ على حكومة أفغانية دائمة". واستنكر "دورة تمديد أو توسيع وجودنا العسكري" مع توقعات غير مبررة بتحسين سجلنا السابق في التدخل. وأشار إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب الفعالة لا تتطلب "إبقاء الآلاف من القوات على الأرض وتركيزهم في بلد واحد فقط بتكلفة المليارات كل عام".

كل هذا يصدق على العراق أيضا. العراقيون يستحقون تقرير المصير. لن تؤدي القوة العسكرية الأمريكية التي لا نهاية لها إلى إنشاء حكومة عراقية دائمة. إن توسيع وجودنا العسكري في العراق لن يكون له نتائج أفضل من السنوات الـ 18 الماضية من مختلف الاستراتيجيات والطفرات والضربات. وبقدر ما تظهر أي تهديدات حقيقية للولايات المتحدة في العراق، فإن إحباطها لا يتطلب احتلالًا دائمًا. على العكس من ذلك، فإن الدرس المستفاد من قصة الطائرات بدون طيار هو أن إنهاء هذا الاحتلال من شأنه أن يزيد من أمننا من نواح كثيرة.

إذا أجبرتهم واشنطن على البقاء، فلا شك أن القوات الأمريكية ستكتشف طريقة للتعامل مع الطائرات بدون طيار - لكن لا ينبغي عليهم القيام بذلك. لا ينبغي إبقاء قواتنا في طريق الأذى في صراع دائم لا يدعمه الشعب الأمريكي ولا يساهم في أمن الولايات المتحدة. حان الوقت لإعادتهم إلى الوطن.

بوني كريستيان زميلة في Defence Priorities ، ومحررة مساهمة في The Week ، وكاتبة عمود في Christianity Today. ظهرت كتاباتها أيضًا في CNN و NBC و USA Today و Los Angeles Times و Defense One ، من بين منافذ أخرى.