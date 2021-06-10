قاسم مصلح في العتبة الحسينة في كربلاء بعد إطلاق سراحه

أظهرت صور ومقاطع فيديو اليوم قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح داخل العتبة الحسينية في محافظة كربلاء بعد إطلاق صراحه لعدم كفاية الأدلة ضده، وفق ما أكد القضاء العراقي.

وكالة تبناك الإخبارية_ نشرت منصات مقربة من الفصائل ووسائل التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو قالت إنها التقطت أثناء خروج مصلح من منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وتوجهه إلى محافظة كربلاء حيث منزله، قبل أن تظهر مقاطع فيديو مصلح وهو داخل العتبة الحسينية في كربلاء، وسط احتفال من مرافقيه باطلاق سراحه بعد أسبوعين من اعتقاله.

وأكدت تقارير أن مصلح أطلق سراحه بعد تبرئته من قبل القضاء، ونتيجة عدم كفاية الأدلة على التهم الموجهة إليه.

وأثار اعتقال مصلح أزمة داخلية في العراق لم يتم احتواؤها إلا بعد نقل ملفه إلى هيئة الحشد الشعبي من هيئة أمنية عراقية تتبع وزارة الداخلية، بعد أن اعتبر الأول ان تولي الأخيرة للملف "خرق لسياقات القانون".

وكان الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أدان في 26 ايار/مايو الماضي، اعتقال مصلح واعتبر أنه "محاولة لإرباك الوضع الأمني".

وقال الخزعلي إنّ "اعتقال قيادي مهم في الحشد جاء في عملية خارج السياقات القانونية والعسكرية"، مشيراً إلى أنها "محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني من أجل تأجيل الانتخابات وتأليف حكومة طوارئ".

فيما قال رئيس تجمّع السند الوطني، أحمد الأسدي، إن "اعتقال القيادي مصلح، بهذه الطريقة المخالفة للقانون، سابقة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وردود الأفعال، كون هذا الإجراء يُعَد تجاوزاً على مؤسسة أمنية نفتخر بانتمائنا إليها".

أما كتائب حزب الله العراق قالت من جهتها، إنّ "حكومة مصطفى الكاظمي تفتعل الأزمات لجر الأجهزة الأمنية الوطنية إلى التصادم"، وشددت أنه "يجب الكفّ عن إحداث هكذا اعتداءات خطيرة فضلاً عن تنفيذ شروط قادة الحشد الشعبي".

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية أعلن في بيان أنّ قوة أمنية عراقية نفذت مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين، مشيراً إلى أنّ "العملية تمّت وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه"، وأنه "تمّ تشكيل لجنة تحقيق من المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأنّ المتهم بعهدة قيادة العمليات المشتركة لحين انتهاء التحقيق".

وأثار خبر اعتقال القيادي مصلح غضب الشارع العراقي وعدد من النواب في البرلمان، كما شهدت المنطقة الخضراء انتشارًا واسعًا لقوات الحشد الشعبي التي حاصرت القصر الحكومي وأزالت الحاجب الخشبي عن صور القادة الشهداء الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس على جسر المعلق امام القصر.