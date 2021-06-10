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المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة

رحب المجلس السياسي الأعلى في اليمن بما وصفها بـ"الجهود الصادقة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ دون قيود"، مضيفاً أن "فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة استحقاق إنساني بسيط لا يعد مكرمة من أحد وإنما مكسبا من مكاسب الصمود".
رمز الخبر: ۵۲۶۹۵
تأريخ النشر: 09 June 2021

وقالت مصادر ملاحية إن مطار صنعاء استقبل اليوم ثلاث رحلات أممية، تزامنا مع أعمال ترميم واسعه في المطار.

وفي السياق أفادت مصادر عاملة أن فرقا فنية بدأت عمليات تجهيز لمطار صنعاء وميناء الحديدة، شملت تجهيز ادارة تموين الطائرات في المطار للعودة للعمل، وإعادة ترميم المنشآت وبعض الاضرار التي لحقت بالمطار وزيادة 300 متر على طول المدرج الرئيسي.

وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس بعد لقاءات مكثفة مع الوفد العماني وسيط للحل في اليمن.

وقال المجلس السياسي الأعلى: "نشيد بجهود سلطنة عمان ووفد المكتب السلطاني الذي يبحث في صنعاء عددا من القضايا ذات الصلة بالملف الإنساني."

كما اعتبر المجلس أن "فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة استحقاق إنساني بسيط لا يعد مكرمة من أحد وإنما مكسبا من مكاسب الصمود،" موضحاً أن "رفع الحصار ووقف العدوان وإنهاء الاحتلال وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن مبادئ لا يمكن الحياد عنها في أي نقاشات قادمة."

وأكد المجلس السياسي الأعلى أنه "نحن مع السلام المشرف الشجاع الذي يصون الأرض والعرض والكرامة ويلبي طموحات وتطلعات شعبنا الصابر والصامد."

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