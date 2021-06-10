الخارجية ترفض تصريحات واشنطن بخصوص الجولان المحتل: الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً

اكد مصدر رسمي في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ السورية عن "رفض ​سوريا​ بشكل مطلق تصريحات ​وزير الخارجية​ الأميركي ​انتوني بلينكن​ بخصوص ​الجولان​ السوري المحتل والتي تأتي في سياق الدعم الأميركي المتواصل للكيان الإسرائيلي المحتل وعدوانه المستمر".

وشدد المصدر على ان "الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهذا ما أكدت عليه الشرعية الدولية برفضها قرار الضم الإسرائيلي الباطل للجولان، وما قرار ​الإدارة الأميركية​ السابقة بالاعتراف بهذا الضم إلا مؤشر اضافي على انتهاك ​الولايات المتحدة​ السافر للشرعية الدولية".

واوضحت الوزارة أنه "بات جلياً للعالم أجمع أن الكيان الإسرائيلي الغاصب و​سياسة​ التوسع والعدوان التي تحكمه هما السبب الرئيسي في التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة وأن هذا الكيان يشكل تهديداً جدياً للأمن الإقليمي والدولي، في حين أن مقاومة سوريا لهذا العدوان وكفاحها لاستعادة أراضيها المحتلة في الجولان بكل السبل المتاحة هو حق مشروع كفلته كافة الشرائع والمواثيق".