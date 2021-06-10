غضب عارم في الكويت بعد لقاء الإعلامية فجر السعيد مع الإعلام الإسرائيلي ودعوتها إلى التطبيع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط حالة من الجدل الواسع والغضب الكويتي العارم التي أحدثته الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بعد حديثها لوسائل اعلام إسرائيلية عن تأييدها للتطبيع مع كيان الاحتلال "إسرائيل"، فضلا عن تطبيعها شخصيا من خلال لقائها مع قناة كان الإسرائيلية الذي لا يعد الأول من نوعه لها.

وكالة تبناك الإخبارية_ أعرب رواد ونشطاء التواصل الاجتماعي عن غضبهم الساخط على تصريحات السعيد، مطالبين السلطات الكويتية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، نظرا لمخالفتها موقف بلادها الرسمي من القضية الفلسطينية.

​​وظهرت الإعلامية السعيد في لقاء خاص مع قناة كان الإسرائيلية وهي تؤكد أنها تمثل ما اسمتها "الأغلبية الصامتة" في الكويت والتي "تجنح إلى السلام" بحسب زعمها.

وعبرت الإعلامية الكويتية عن تأييدها المطلق للتطبيع مع "إسرائيل"، مطالبة بلادها بالجلوس مع "إسرائيل" على "طاولة التفاوض والحوار الدبلوماسي".

يذكر أن مجلس الأمة الكويتي قد وافق في 31 أيار/ مايو 1964، على "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل"، بعد مرسوم من أمير الكويت عبد الله السالم الصباح، الصادر في 26 أيار/ مايو 1957.

كما وافق مجلس الأمة الكويتي، الشهر الماضي، بشكل مبدئي، على تعديلات مقترحة على "القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني"، هدفها "توسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع "إسرائيل" ومنظماتها.

وبحسب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، فإن التعديلات تأتي "للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميًا تجاه قضيتنا المركزية".

​وشدد الغانم على ضرورة تشديد العقوبات وسد الثغرات في قانون حظر التعاون أو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة الشهر الماضي.