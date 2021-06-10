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المنتخب العراقي يعاود تدريباته ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا

يعاودُ منتخب العراق لكرة القدم تدريباته على ملعب مدينة حمد في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك تحضيراً لمباراة هونغ كونغ يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.
رمز الخبر: ۵۲۶۸۹
تأريخ النشر: 09 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ سيفتقدُ المنتخب العراقي خدمات اللاعبين علاء مهاوي وأمجد عطوان في مباراة هونغ كونغ، بسبب تراكم البطاقات الملونة، بعد حصولهما على بطاقات صفراء في مباراة كمبوديا الاثنين، والتي انتهت بفوز منتخب بغداد بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسيكون اللاعب سعد ناطق متاحاً للعب في المباراة المقبلة، بعد غيابه عن مباراة كمبوديا بسبب تراكم البطاقات الملونة أيضاً، بينما سيواصل اللاعب إبراهيم بايش تدريباته الجماعية مع المنتخب، على أمل اختبار جاهزيته البدنية والفنية من أجل المشاركة في مباراة الجمعة أمام هونغ كونغ.

يشارُ إلى أن منتخب العراق الوطني يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين اللذين لعبا سبع مباريات، و5 نقاط لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

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