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قوات الاحتلال الاسرائيلية تقتحم الحي الغربي في مدينة طولكرم

إقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، الحي الغربي في مدينة طولكرم.
رمز الخبر: ۵۲۶۸۶
تأريخ النشر: 09 June 2021

وذكرت مصادر صحافية أن عدداً من الجيبات العسكرية تمركزت في شارع النزهة بالحي.

ولفتت المصادر الى أن مواجهات دارت في المنطقة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

الى ذلك، شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية والقدس، حيث اعتقلت القيادي المحرر نادر صوافطة والمحرر أسيد خراز من مدينة طوباس.

ومن محافظة رام الله تم اعتقال ثلاثة مواطنين من قرية أم صفا وهم براء حمد، وجد طناطرة، منصور طناطرة، و المحرر أسيد شتية وعبدالكريم زيادة ومأمون صباح والمحرر اسلام نمر.

وفي محافظة نابلس اعتقل الاحتلال من بلدة سالم ناظم شتيه وثمين تركي حمدان وتم الافراج عنهما صباح اليوم .

وفي محافظة الخليل اعتقل الاحتلال الشاب آدم بنات، أحمد أبو شرار، أما في محافظة طولكرم فقد تم اعتقال الفتى رياض طلال العمور .

وفي القدس اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة حزما، وهم: غازي بدر الخطيب (28 عاما)، ومحمد راشد سالم (22 عاما)، وقصي حامد عامر الخطيب (19 عاما)، وشقيقه فادي (16 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فؤاد الرجبي، ومحمد الرجبي عقب اقتحامها حي بطن الهوى في سلوان .

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