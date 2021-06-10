عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى والجنوبية انطلاقًا من أجواء لبنان

سمع دوي انفجارات في العاصمة دمشق، ليلة الثلاثاء الأربعاء، فيما أعلنت دمشق تصديها لعدوان إسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي من الأجواء اللبنانية.

وقبيل ذلك حلق طيران حربي إسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية بيروت على علو منخفض.

وأعلنت مصادر رسمية سورية أن "دفاعاتنا الجوية تصدت مساء الثلاثاء لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية".

وأعلن مصدر عسكري سوري، أنه وفي تمام الساعة 36: 23 من مساء الثلاثاء قام الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان جوي من فوق الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية.

وأضاف أن "وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

ودأب كيان الاحتلال الإسرائيلي على استهداف سوريا خلال حربها مع الإرهاب طوال السنوات الماضية.