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الحلبوسي يدعو الشركات البريطانية للاستثمار في العراق

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، الشركات البريطانية إلى الاستثمار في العراق وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
رمز الخبر: ۵۲۶۸۰
تأريخ النشر: 09 June 2021

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "الحلبوسي استقبل، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني دومينيك راب، وبحث اللقاء تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن والاقتصاد والاستثمار بين البلدين، وكذلك الدعم الدولي للانتخابات والظروف الإقليمية المحيطة بالعراق".

وأضاف، أن "اللقاء أكد على أهمية الانتخابات المبكرة المقبلة، وضرورة تهيئة الظروف اللازمة لها، وتعزيز الأمن الانتخابي سواء للمرشح أو الناخب، فضلاً عن أهمية دور الرقابة الأممية لتعزيز ثقة الناخب بنتائج الانتخابات".

وتابع أن "اللقاء بحث أهمية الإصلاح الاقتصادي وتسهيل الاستثمار في العراق، مما يسهم في توفير فرص عملٍ للطاقات الشبابية والحدِّ من البطالة، وناقش اللقاء أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على خلايا داعش الإرهابي ومحاربة التطرف، ودعم جهود الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم".

وأكد الحلبوسي، بحسب البيان" ضرورة بذل مزيدٍ من جهود المجتمع الدولي لدعم العراق من أجل تحقيق الاستقرار"، داعياً الشركات البريطانية إلى "الاستثمار في العراق وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي".

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني "التزام بلاده بدعم العراق حكومةً وشعباً، والتعاون في المجالات كافة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار".

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