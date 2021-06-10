صالح يؤكد ضرورة التعاضد في إرساء أمن المنطقة والتنسيق مع المملكة المتحدة في مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بغداد، حيث جرى مناقشة علاقات البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات.

وكالة تبناك الإخبارية_ جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة عبر مذكرة التفاهم المشتركة التي تم توقيعها، لتؤكد أهمية العلاقة بين الجانبين وتطوّرها وبما يخدم مصالح الشعبين في المجالات الاقتصادية والثقافية، ويعود بالمنفعة على كل المنطقة في ترسيخ أمنها واستقرارها، والعمل والتنسيق في مواجهة تحديات الإرهاب، ومكافحة الفساد الإداري والمالي واسترداد الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج.

واستعرض اللقاء سبل مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري وتبادل الخبرات في هذا الجانب المهم الذي يهدد العالم أجمع.

وأكّد صالح أن العراق ينطلق نحو علاقات متوازنة تستند إلى العمل المشترك مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات، ودعم الترابط في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والبيئية، والذي سيعود بالمنفعة على الجميع.

من جانبه أكّد وزير الخارجية البريطاني التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق ودوره الفاعل في المنطقة، ورغبة بريطانيا في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والثقافية ودعم الاستثمار، وتعزيز فرص التنمية والتقدم للعراق.