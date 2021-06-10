العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية

وقّع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين بلديهما في قطاعات مختلفة، بينها التجارة والتعليم والأمن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل "راب" العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها أيضا الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير البريطاني بمقر وزارة الخارجية في بغداد، قال حسين إنه "عقد مباحثات مع راب تناولت مجموعة من القضايا تتعلق بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

وأضاف: "في هذا الإطار وقعنا مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، تستند إلى الاتفاق المبرم بين العراق والاتحاد الأوروبي".

وفي عام 2018، أبرم العراق والاتحاد الأوروبي، اتفاقية شراكة في مجالات تمثل مصالح مشتركة، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية والتجارية والهجرة والأمن والطاقة والبيئة وغيرها.‎

وأوضح حسين أنه "بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كنا نحتاج إلى وثيقة جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين".

وقال الوزير العراقي إنه تباحث مع ضيفه "الدعم الدولي للمسيرة الانتخابية في العراق"، مبينا أن "إرسال المراقبين الدوليين للعراق جاء من أجل بناء الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده تدعم العراق، مضيفا "حظينا بحوار بناء من أجل الأمن والاستقرار في العراق، كما ناقشنا الديمقراطية في ظل سيادة القانون".

وأعرب "راب" عن التزام بلده "بتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عديدة من بينها التجارة والتعليم".

وقال إن "محاربة داعش أمر مهم لأمن العراق، وكذلك مهم بالنسبة لبريطانيا".

وأشار راب إلى أن "الانتخابات المقبلة علامة فارقة في تاريخ العراق، ويجب أن تكون ذات مصداقية ونزيهة"، مضيفا "نتطلع لدعم العراق بمبالغ إضافية من خلال شراكتنا الاستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بالتعليم".

المصدر:الأناضول