النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية

وقّع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين بلديهما في قطاعات مختلفة، بينها التجارة والتعليم والأمن.
رمز الخبر: ۵۲۶۷۸
تأريخ النشر: 09 June 2021

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل "راب" العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها أيضا الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير البريطاني بمقر وزارة الخارجية في بغداد، قال حسين إنه "عقد مباحثات مع راب تناولت مجموعة من القضايا تتعلق بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

وأضاف: "في هذا الإطار وقعنا مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، تستند إلى الاتفاق المبرم بين العراق والاتحاد الأوروبي".

وفي عام 2018، أبرم العراق والاتحاد الأوروبي، اتفاقية شراكة في مجالات تمثل مصالح مشتركة، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية والتجارية والهجرة والأمن والطاقة والبيئة وغيرها.‎

وأوضح حسين أنه "بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كنا نحتاج إلى وثيقة جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين".

وقال الوزير العراقي إنه تباحث مع ضيفه "الدعم الدولي للمسيرة الانتخابية في العراق"، مبينا أن "إرسال المراقبين الدوليين للعراق جاء من أجل بناء الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده تدعم العراق، مضيفا "حظينا بحوار بناء من أجل الأمن والاستقرار في العراق، كما ناقشنا الديمقراطية في ظل سيادة القانون".

وأعرب "راب" عن التزام بلده "بتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات عديدة من بينها التجارة والتعليم".

وقال إن "محاربة داعش أمر مهم لأمن العراق، وكذلك مهم بالنسبة لبريطانيا".

وأشار راب إلى أن "الانتخابات المقبلة علامة فارقة في تاريخ العراق، ويجب أن تكون ذات مصداقية ونزيهة"، مضيفا "نتطلع لدعم العراق بمبالغ إضافية من خلال شراكتنا الاستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بالتعليم".

المصدر:الأناضول

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
المجلس السياسي الأعلى يرحب بمبادرة سلطنة عمان والمكتب السلطاني لرفع الحصار
وفاة سجين سياسي بالكورونا في سجن جو بعد 3 سنوات من اعتقاله
ميزان القوى منظوراً إليه من فلسطين
نهاية «المَلِك بيبي»: اليمين يستعدّ لوراثة اليمين
الطائرات بدون طيار المرتبطة بإيران هي سبب إضافي لإنهاء الحرب في العراق
هل أسدلت "سيف القدس" الستار عن شهر العسل الاقتصادي بين "إسرائيل" والإمارات؟
وزيرا الخارجية والري المصريان يبحثان ملف سد النهضة الإثيوبي
قاسم مصلح في العتبة الحسينة في كربلاء بعد إطلاق سراحه
ذوو الإحتياجات الخاصة بالديوانية يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 5 سنوات
القطاعات الخدمية بمحافظة الحديدة تنظم وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأفغاني
الخارجية ترفض تصريحات واشنطن بخصوص الجولان المحتل: الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً
غضب عارم في الكويت بعد لقاء الإعلامية فجر السعيد مع الإعلام الإسرائيلي ودعوتها إلى التطبيع
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
مقتل ضابط صهيوني في السجن متهم بنقل معلومات خطيرة
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية
أشكنازي: أتواصل مع 7 من نظرائي العرب يوميا عبر "واتساب"
العراق يرحب بالاستثمارات الايرانية في قطاع الزراعة
وزير النفط: شبكة الغاز تغطي 35 الف قرية في ايران
السيد نصر الله: نعمل على معادلة "الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية"
المجلس السياسي الأعلى يرحب بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة
«حماس» تكسر الجليد مع اليمن: شكراً «أنصار الله»
العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية
سیاسي أردني: الصراع مع المشروع الصهيوني صراع مفتوح لن يتوقف الا بزوال الاحتلال
قرار جديد للاحتلال الصهیوني يهدد بترحيل عائلات ناشطين فلسطينيين
وزير ايراني: الصادرات والواردات بمستوى مرض رغم الحظر وكورونا
الحلبوسي وطالباني يؤكدان اهمية الحوار لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل في اطار الدستور
ماكرون يخفف من حادثة صفعه ويقول إنها تصرف فردي
وفد عسكري من حماس برئاسة مروان عيسى يصل القاهرة وتفاصيل جديدة عن التسجيل الصوتي لأسير إسرائيلي