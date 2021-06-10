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وزير النفط: شبكة الغاز تغطي 35 الف قرية في ايران

لقد قمنا بتوظيف 43 تريليون تومان ضمن مشاريع ايصال شبكة الغاز الى المدن والقرى كما اخذنا بنظر الاعتبار 40 تريليون تومان اضافة للميزانية السابقة لتوسيع شبكة الغاز.
رمز الخبر: ۵۲۶۷۱
تأريخ النشر: 09 June 2021

اعلن وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة بان شبكة الغاز في البلاد تغطي الان 95 بالمائة من السكان ووصلت الى 35 الف قرية في البلاد.

وقال زنكنة في تصريح له خلال حضوره اجتماع مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء: انه خلال فترة الحكومتين السابقة والحالية تضاعف عدد القرى التي وصلت اليها شبكة الغاز بمقدار 2.5 ضعف اذ ارتفع الرقم من 14 الف قرية الى 35 الفا في الوقت الحاضر.

واضاف: لقد قمنا بتوظيف 43 تريليون تومان ضمن مشاريع ايصال شبكة الغاز الى المدن والقرى كما اخذنا بنظر الاعتبار 40 تريليون تومان اضافة للميزانية السابقة لتوسيع شبكة الغاز.

ولفت وزير النفط الى ان 4.5 مليون شخص في البلاد لم تصل شبكة الغاز الى مناطقهم لغاية الان، موضحا بان وتيرة مد شبكة الغاز في البلاد ليست بطيئة وقال: ان شبكة الغاز تغطي في الوقت الحاضر 95 بالمائة من سكان البلاد.

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