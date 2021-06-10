العراق يرحب بالاستثمارات الايرانية في قطاع الزراعة

واعرب الخفاجي عن امله بالتوقيع في ختام الزيارة على اتفاقية تخدم مصلحة البلدين، مؤكدا حرص العراق على المزيد من التعاون في مختلف المجالات مع طهران.

اعتبر وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي، القطاع الزراعي من القطاعات التي حققت فيها ايران تقدما ممتازا، مرحبا بالاستثمارات الايرانية في مختلف المجالات في العراق ومنها الزراعي.

وخلال لقائه وزير الزراعة الايراني ومحافظ خراسان الرضوية في مدينة مشهد مساء الثلاثاء، وصف الخفاجي التبادل التجاري مع الجمهورية الاسلامية الاسلامية الايرانية بالمهم، واعتبر استيراد المنتجات الزراعية الايرانية اولوية للعراق ازاء الاستيراد من الدول الاخرى.

واعرب الخفاجي عن امله بالتوقيع في ختام الزيارة على اتفاقية تخدم مصلحة البلدين، مؤكدا حرص العراق على المزيد من التعاون في مختلف المجالات مع طهران.