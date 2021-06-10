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السيد الحكيم يبحث مع الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت مواجهة التحديات الراهنة

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم ، مع الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت الشيخ رضا رمضاني سبل تطوير المجمع ودوره في مواجهة التحديات الراهنة على المستوى الثقافي والديني،".
رمز الخبر: ۵۲۶۶۵
تأريخ النشر: 08 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بيّن السيد الحكيم خلال إستقباله رمضاني في مكتبه اليوم الثلاثاء، أهمية المجمع كخيمة فكرية لتقريب وجهات النظر بين اتباع أهل البيت وتوحيد الصف والإنفتاح على جميع الأطراف.

ودعا، الى "تحديث الخطاب وأخذ تطورات الأحداث على المستوى الثقافي بعين الاعتبار، مشيرا الى أهمية مخاطبة الشباب بأدواتهم دون القفز على المبادئ والأسس، وضرورة أن يرعى المجمع برامج تطوير وتثقيف للشباب المسلم وأن ينفتح في إدارته بإتجاه جميع الدول التي تضم أتباع أهل البيت".

واكد السيد الحكيم على "ضرورة عكس صورة ناصعة عن تاريخ أهل البيت من خلال التعريف بمآثرهم ومشاريعهم وأهمية حضور ذلك في المناهج التعليمية كي تنهل الأجيال القادمة من منهل محمد وآل محمد عليهم والسلام".

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